Delegado de Universitario asegura respuesta legal tras suspensión de Jairo Concha: "Acciones"

Luego de las sanciones impuestas a Javier Rabanal y Jairo Concha, Universitario de Deportes no se quedará de brazos cruzados. Según confirmó su delegado, presentarán un reclamo ante la FPF contra Alianza Lima con el objetivo de imponer un castigo a Paolo Guerrero.

A esto se suma información del periodista Gustavo Peralta, quien en una reciente edición del programa ‘Colectivo World’ afirmó que la ‘U’ planea presentar una serie de denuncias ante la Comisión Disciplinaria de la FPF, siendo una de ellas por lo ocurrido con Guerrero y los hinchas de Sporting Cristal durante los playoffs de 2025.

"Si sancionaban a alguien de Universitario, en la 'U' iban a responder con firmeza. Y lo que va a pasar es eso porque Martín Kohatsu, delegado de Universitario, ha informado que el área legal ha tomado una postura y que este sábado 14 de marzo presentarán una serie de denuncias ante la Comisión Disciplinaria. La primera será contra Paolo Guerrero y Alianza Lima por el partido contra Sporting Cristal en el 2025", explicó Peralta en el mencionado programa.

Cabe señalar que el periodista destacó que el cuadro crema presentará este reclamo, que data de hace varios meses, debido a que consideran que el incidente aún no ha prescrito. "No consideran que haya prescrito, así averiguaron en la 'U'. Y otros reclamos más que también van a estar presentando".

Delegado de Universitario se pronuncia tras sanción de Jairo Concha

Vía redes sociales, Martín Kohatsu se pronunció confirmando que el cuadro de Ate buscará realizar un reclamo.

"El tema es sencillo, hasta hoy no se podía hacer un reclamo porque no existía un criterio que así lo decía. Con lo que ha pasado, nuestra área legal presentará todas las acciones que tenemos pendientes en esta semana que viene y esperamos sanciones con lo sucedido con Jairo Concha. Aquí no estamos para pelear entre nosotros ni contra dos equipos que pelean el campeonato en la cancha. Aquí vamos a luchar contra aquellos que creen que los campeonatos se ganan en los estudios de abogados", escribió vía X.