Franco Velazco dio fuerte comentario sobre Alianza Lima por sanciones a Concha y Rabanal: "En mesa"

La Liga 1 2026 ya nos viene dejando grandes polémicas desde su inicio y una de esas fue la sanción que recibieron Jairo Concha y Javier Rabanal con Universitario tras una denuncia presentada por Alianza Lima. Ante ello, Franco Velazco no dudó en pronunciarse y dio un contundente comentario sobre los blanquiazules.

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Franco Velazco dio fuerte comentario sobre Alianza Lima por sanciones

Luego de la victoria ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, el administrador de Universitario, Franco Velazco, se pronunció en la zona mixta ante las cámaras de ‘Jax Latin Media’ y los demás medios presentes, donde fue consultado por su opinión respecto a las denuncias que recibieron Jairo Concha y el DT Javier Rabanal.

Ante ello, el directivo crema no dudó en señalar que Alianza Lima busca sacar una ventaja deportiva y aseguró que el objetivo de la denuncia presentada era que Concha y Caín Fara se pierdan el clásico. Asimismo, remarcó que no le sorprende este accionar de los ‘íntimos’, pues en los últimos años han intentado “ganar todo en mesa”.

Video: Jax Latin Media

“Claramente están sacando ventaja y creo que ya no tapan el sol con un dedo. Ya se han dado cuenta que han buscado la sanción para Jairo Concha y Fara para que no estén en el clásico. No me sorprende que Alianza Lima haya denunciado, tienen varios antecedentes desde el año 2023, están con denuncias y pretender ganar todo en mesa. Se mancha el fútbol, se mancha la pelota, se mancha todo”, expresó.

Por otro lado, Velazco Imparato lamentó que se den este tipo de sanciones y prácticas, asegurando que solo se termina manchando la imagen del fútbol peruano.

Franco Velazco confirmó que presentarán denuncia contra Alianza Lima

Del mismo modo, el administrador de la ‘U’ confirmó que en los próximos días presentarán una denuncia contra Alianza Lima ante la Comisión Disciplinaria. Según señaló, esta es una respuesta a los constantes reclamos que han presentado los blanquiazules.

“Seguramente que sí, vamos a presentar las denuncias, porque ya nos han dado la luz verde para hacerlo. Seríamos unos tontos de poner la otra mejilla. Nos pegan por un lado, este club (Alianza Lima) pide la sanción de Reynoso, pide sanciones por otro lado, entonces seríamos unos tontos si nos quedamos de brazos cruzados”, señaló.