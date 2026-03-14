Alianza Lima recibió gran noticia pese al empate 1-1 con Deportivo Garcilaso: ¿Qué pasó?

Alianza Lima perdió la oportunidad de ser líder absoluto del Torneo Apertura en la Liga 1 2026, ya que empató 1-1 con Deportivo Garcilaso pese a haber tenido un futbolista más casi todo el compromiso. Al margen del resultado, los blanquiazules recibieron una enorme noticia que alegrará a toda la hinchada de Matute.

En la ciudad del Cusco, los íntimos permanecen en la lucha por salir campeones nacionales e incluso siguen en la cima del certamen, solo que ahora la comparte con Los Chankas de Andahuaylas que marchan un peldaño por encima por la diferencia de gol que poseen. ¿Cuál fue la buena noticia que llegó?

Resulta que Alianza Lima sigue siendo uno de los dos clubes de la Liga 1 2026 que permanecen invictos, ya que hasta el momento no ha perdido de local ni de visita. Los de Matute llevan cinco partidos ganados y dos empatados, por lo que marchan en una buena racha en lo que va del Torneo Apertura.

Alianza Lima igualó con Garcilaso.

El otro equipo que tampoco conoce la derrota es precisamente el líder por diferencia de gol, Los Chankas. El elenco de Andahuaylas es la gran sorpresa de la temporada e incluso derrotó 3-1 a Universitario de Deportes en casa, quitándole el invicto al cuadro dirigido por Javier Rabanal.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo sábado 21 de marzo, Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 8 del Torneo Apertura 2026. El duelo iniciará a las 18.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.