Futbolista de Universitario avanza con su fichaje a clásico rival de la Liga 1: "Préstamo"

Universitario de Deportes aún no tiene el plantel cerrado y así como hay futbolistas que llegan también hay otros que se van. Ese es el caso de Yuriel Celi, quien tras no obtener minutos en el equipo principal del club merengue avanza con su fichaje a préstamo a Sport Boys de cara a la temporada 2026.

Futbolista de Universitario avanza con su fichaje a clásico rival de la Liga 1 2026

Gustavo Peralta informó a través de sus redes que Celi ya conversa de forma directa con Boys para coordinar los montos económicos para que pueda llegar a préstamo al equipo chalaco desde Universitario.

Por lo mismo, en el cuadro merengue esperan que las negociaciones se puedan concretar pronto y antes del cierre de pases que es el domingo 15 de marzo del 2026.

Sport Boys desea a Yuriel Celi de Universitario como su próximo fichaje

"Universitario de Deportes ya le señaló a Sport Boys las condiciones económicas para el préstamo de Yuriel Celi. Ahora, en el club rosado hablan directamente con el jugador para ajustar montos y poder llegar a lo establecido. Se espera una definición pronto para ver si se hace o se queda en la U", reveló.

En caso de que Yuriel Celi logre concretar su fichaje a Sport Boys de cara a la temporada 2026, sería su segundo club a préstamo, ya que anteriormente fue cedido desde Universitario hacia Deportivo Garcilaso.

Yuriel Celi interesa en Sport Boys

El periodista Peralta informó el 12 de marzo del 2026 que Boys tiene como prioridad a Celi luego de que el fichaje de Jean Deza se cayera de forma completa. Según menciona el comunicador, el cuadro chalaco tiene la intención de ficharlo a préstamo de cara a la Liga 1 2026.