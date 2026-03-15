Reimond Manco tuvo fuerte calificativo para Jairo Concha: “Un mocoso...”

Tras la notificación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a Universitario de Deportes, sancionando a Jairo Concha y al entrenador Javier Rabanal por el altercado que protagonizaron tras finalizar el partido contra Sporting Cristal por el Torneo Apertura en el estadio Alberto Gallardo.

El volante no dudó en reaccionar a su sanción de dos fechas vía redes sociales, publicando en sus historias de Instagram dos emojis: uno de lágrimas y el llamado poo. En este contexto, en una reciente edición del programa ‘A la Cama con el Rei’, el exjugador de Alianza Lima no dudó en brindar su perspectiva sobre la situación, haciendo un tajante comentario sobre el volante crema.

Reimond Manco tuvo fuerte comentario sobre Jairo Concha

“No podemos defender a Jairo ni entender el porqué de poner eso. A fin de cuentas, Alianza le dio la oportunidad cuando estaba en San Martín, le dio la vitrina; luego de eso, se fue a la ‘U’. Independientemente de poderse haber sentido cómodo de que siempre haya sido hincha de la ‘U’, fue un equipo en el cual él jugó, y sin lugar a dudas, merece respeto. El club, la hinchada, merecen cierto respeto como para que él ponga esa publicación. Sí me parece de infantil, de un mocoso, infantil maleducado; y para la edad que tiene, no está para eso”, empezó diciendo el ex ‘Jotita’ en su programa.

“Indirectas coju***, porque, por último, la del varoncito dice: ‘No me parece que la gente de Alianza tenga que meterse en un reclamo donde no tiene nada que ver’. Pero que haya faltado el respeto, sí me parece bajo”, sentenció Manco.

Jairo Concha rompe su silencio tras sanción

Cabe señalar que, en una reciente conversación con el área de prensa de Universitario, Concha rompió su silencio y brindó su postura sobre lo sucedido con la hinchada rimense.

“Me parece muy injusta la sanción. No han tenido en cuenta todo lo que han pasado. Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos que se metieron con mi hijo. Es obvio que yo voy a salir a defenderlo. No puedo no defender a un niño que es menor de edad. No me arrepiento. Nunca me metí con un hincha, es parte del fútbol, esto fue muy bajo. Se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter”, fueron las palabras del volante para UniversitarioTVU.