Desde Argentina se pronuncian sobre la supuesta indisciplina de Bryan Reyna en Belgrano: "Un tema de..."

Debido a los últimos resultados en el Torneo Apertura, la directiva de Universitario de Deportes decidió dar el batacazo en el mercado con la contratación de Bryan Reyna procedente de la Liga Profesional Argentina. En ese sentido, un periodista de Córdoba sorprendió hablando sobre la presunta indisciplina que tuvo el peruano y por la cual, supuestamente, el director técnico lo borró totalmente de Belgrano en los últimos meses.

El delantero de la selección peruana prácticamente no vio acción en la última temporada y comenzaron a aparecer todo tipo de rumores, desde lesiones hasta acciones que colmaron la paciencia del entrenador Zielinski. Por ello, en diálogo con el programa Desmarcados, Carlos Gómez dejó un contundente mensaje sobre lo que estaba pasando con el ex Alianza Lima y no dudó en referirse a la indisciplina mencionada.

¿Bryan Reyna cometió indisciplina en Belgrano?

“Zielinski fue claro: le dijo a Reyna que este año no iba a contar con él. Lo utilizó la temporada pasada, pero no rindió de acuerdo con las expectativas del técnico. ¿Hubo indisciplina de Reyna? Esos son solo rumores. Nunca se tuvo la certeza de que haya existido un tema de indisciplina por parte de Bryan Reyna en Belgrano”, indicó el mencionado comunicador para sorpresa de la hinchada nacional.

De esta forma, el periodista no confirmó si el nuevo jugador de Universitario llegó a cometer algún desacato o no, pero lo cierto es que el ex Alianza Lima apenas disputó cinco partidos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Argentina y esta temporada no ha sumado ni un solo minuto, por lo que no sabemos cuál será su estado físico una vez salte al terreno de juego.

¿Cuál es el valor de Bryan Reyna?

Actualmente, Bryan Reyna tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su cotización respecto al 2024, cuando llegó a costar 2,5 millones de euros y fue su precio más alto en toda su carrera como futbolista profesional. En la ‘U’ espera revalorizarse para volver al extranjero y a un club de mayor nivel.