Delegado de Alianza Lima tuvo tajante respuesta sobre sanción Rabanal y Concha:  "Tienen el..."

Universitario de Deportes recibió una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que castigó a Jairo Concha y a su entrenador Javier Rabanal con dos y cuatro fechas, respectivamente. Ante este panorama, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, fue consultado por las cámaras del medio Jax Latin Media sobre su opinión acerca de lo que está viviendo el ‘compadre’.

En sus palabras, no dudó en recalcar que es un tema que lo ve la Comisión. Sin embargo, tras la pregunta sobre si le parecía correcto que la ‘U’ reclame por esta situación, Ordóñez señaló que cualquier persona o institución tiene derecho a expresarse como le parezca.

Tito Ordóñez y su postura tras sanción de Javier Rabanal y Jairo Concha

Para el delegado blanquiazul, el cuadro crema está en su derecho de manifestarse como desee. Aunque evitó dar una opinión en concreto, manifestó que no hacen comentarios acerca de otros equipos.

“Absolutamente ningún comentario. Es un tema de la Comisión Disciplinaria. Todas las instituciones y personas tienen el legítimo derecho de expresarse como deseen. No hacemos comentarios; es un tema netamente disciplinario”.

¿Qué paso Jairo Concha y Javier Rabanal para que sean sancionados?

Como se recuerda, tras finalizar el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, se vivió un momento tenso protagonizado por Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara. Tras estos hechos, tanto el entrenador español como el volante recibieron las sanciones correspondientes, por cuatro y dos fechas, respectivamente.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima jugará este sábado 14 de marzo contra Deportivo Garcilaso por la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga 1. El mencionado compromiso se podrá seguir desde las 6:30 p.m. (hora peruana).