Alianza Lima pierde a un importante jugador para su partido contra Garcilaso
Este sábado 14 de marzo, Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Apertura, donde no podrá contar con este jugador importante.
Alianza Lima visitará la bella ciudad de Cusco para lo que será su enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro, que se realizará este sábado 14 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, se presenta como un gran reto para los íntimos, que buscarán sacar los tres puntos de visita para seguir manteniendo el liderato en la tabla de posiciones.
No obstante, para este partido los íntimos no contarán con un jugador importante. De acuerdo con información proporcionada en el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela señaló que Fernando Gaibor no está contemplado para jugar este partido.
Alianza Lima pierde a Fernando Gaibor
Según Varela, el jugador ecuatoriano viajará a Cusco, pero no lo incluirán para que tenga minutos, realizando el mismo procedimiento que se hizo con Paolo Guerrero.
“Fernando Gaibor está considerado en la lista de convocados, va a viajar, pero va a ocurrir lo mismo que con Paolo cuando viajó a Cajamarca: que se le cuidó. La consigna es que a Fernando le pase lo mismo; va a viajar, pero va a ser cuidado y no va a jugar”, fue la explicación del periodista.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Garcilaso?
El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se realizará este sábado 14 de marzo y se podrá seguir desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Recuerda que puedes seguir la cobertura de este encuentro aquí en Líbero, donde te llevaremos el minuto a minuto.
