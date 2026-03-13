Campeonó dos veces con Alianza Lima y ahora sueña con jugar en Universitario: "Soy hincha"

El equipo de Alianza Lima está como líder absoluto en la Liga 1, pero la institución también compite en otras disciplinas y en el vóley profesional también es uno de los serios candidatos a volver a gritar campeón. En medio de ella, una de sus exjugadores expresó su anhelo de jugar para Universitario, dejando atrás su pasado en el club Íntimo.

Ex Alianza Lima revela su deseo de jugar para Universitario

A pesar de tener su pasado en Alianza Lima, una exjugadora del equipo blanquiazul no se midió y confesó abiertamente que espera jugar algún día en Universitario. Estamos hablando de Aixa Vigil, quien fue campeona con el elenco victoriano en el 2024 y 2025.

Aixa Vigil es jugadora actual de San Martín, pero esto no la detiene al momento de hablar sobre el equipo del cual es hincha y que espera poder defender los colores en algún momento de su carrera.

“Yo soy hincha de la U en el fútbol. Nunca he tratado de mezclar mi hinchaje con mi trabajo, eso va a seguir así siempre. Gracias por apoyarme, espero, no sé cuándo, vestir esa camiseta porque obviamente lo tengo muy marcado como hincha”, señaló en el programa de ‘Se formaron las parejas’.

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(Video: Se formaron las parejas)

No obstante, a pesar de su deseo de llegar a la ‘U’, Vigil señaló que sí ha recibido ofertas del equipo crema. “Sí hubo ofertas de Universitario, pero siempre he priorizado mi trabajo y por eso tomé la decisión de ir a San Martín”, agregó.

A sus 24 años, Aixa Vigil ya sabe lo que es salir campeón en la disciplina del vóley, pero está contando los días para ser fichaje de Universitario. Antes de su llegada a Alianza Lima, la destacada deportista jugó en Pol State College y Oral Roberts en Estados Unidos.