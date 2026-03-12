- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Universitario sacude el mercado y busca fichaje de volante de la selección peruana: "Proyección"
Universitario quiere seguir mejorando su plantel y se conoció que ya inició contactos para fichar a un destacado jugador que es el futuro de la selección peruana.
Universitario de Deportes sigue con el objetivo de conquistar el título de la Liga 1 2026. Los cremas no pasan por su mejor momento, tras las críticas por su bajo desempeño en el Torneo Apertura buscan nuevos refuerzos para remediar la situación. En ese sentido, se reveló que buscan fichar a un joven volante de la selección peruana.
PUEDES VER: ¡Oficial! Bryan Reyna es nuevo jugador de Universitario para conseguir el 'Tetra' de la Liga 1
Universitario busca fichaje de volante de la selección peruana
Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta señaló que la directiva crema tiene en carpeta a un destacado jugador nacional con gran proyección. Se trata de Edu Villar, quien actualmente milita en las filas de Sport Huancayo.
Según indicó el hombre de presa, en Universitario ven al volante de 21 años como un talento a futuro y su perfil es del agrado del DT Javier Rabanal. Por tal motivo, ya preguntaron por su situación contractual con el fin de incorporarlo a sus filas.
Video: Modo Fútbol
“Ahora mismo en la 'U' dicen que el mercado está cerrado pero, a mitad de año ya consultaron por las condiciones de un jugador que está en provincia, juega de volante central y tiene una proyección importante. Es Edu Villar. Es un jugador que han apuntado, a Rabanal le ha gustado y han encontrado que por proyección es un jugador que calza perfecto en Universitario", reveló el citado comunicador.
Sin embargo, Peralta fue enfático al señalar que aún no hay nada avanzado, ya que recién han habido los primeros contactos y en realidad la idea de la ‘U’ es de poder asegurar este fichaje para el segundo tramo de la temporada.
"No quiere decir que ya está listo o a punto de concretarse, pero ya han iniciado contactos. Preguntan condiciones para sacar de Huancayo, donde tiene contrato hasta 2027, y traerlo a mitad de año", acotó.
Edu Villar ha despertado interés en Universitario y suena para llegar para el Clausura.
Edu Villar fue convocado con la selección peruana
Al ser considerado un jugador con gran proyección y tras su destacada participación en la Liga 3, Edu Villar fue llamado para integrar las filas de la selección peruana durante las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sin embargo, cabe señalar que en principio fue convocado como sparring del primer equipo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90