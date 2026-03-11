0
Cantoro llenó de elogios a jugador de un millón que firmará con Universitario: "Impresionante"

Mauro Cantero, exdelantero de Universitario, no dudó en halagar las habilidades de un talentoso jugador que está próximo a jugar con Universitario en la Liga 1 2026.

Angel Curo
Cantoro llenó de elogios a jugador de un millón que firmará con Universitario
Cantoro llenó de elogios a jugador de un millón que firmará con Universitario | Composición: Líbero
Universitario de Deportes no atraviesa un gran momento en este inicio de la temporada y, ante los malos resultados, la directiva ha decidido en ir por nuevos fichajes para aumentar sus opciones de salir campeón en la Liga 1 2026. En ese sentido, Mauro Cantoro sorprendió al elogiar a un futbolista que tiene una millonaria cotización y está próximo a llegar al club.

Universitario descarta llegada de delantero peruano.

PUEDES VER: Universitario descarta llegada de delantero peruano que juega en el exterior: "No hay negociación"

Mauro Cantoro llenó de elogios a jugador de un millón que firmará con Universitari

La dirección deportiva de Universitario no está nada contenta con el rendimiento que ha mostrado el equipo en los primeros partidos del año, por lo que están próximos a cerrar la llega de Bryan Reyna para mejorar su delantera y darle desequilibrio al equipo.

Ante ello, el exfutbolista crema Mauro Cantoro se pronunció sobre esta operación y no dudó en señalar que sería un total acierto, ya que se trata de un jugador con gran talento y que puede ofrecer más que los fichajes que se realizaron en esta temporada.

Video: Desmarcados

"Con el rendimiento de los jugadores que han traído, nadie los renovaría. Si Bryan Reyna llega a la ‘U’ y juega el fin de semana, me ilusiona más luego de haber visto a Fértoli y Silveira. Porque conoce el fútbol peruano y juega sin vergüenza de nada, es rebelde, se pone a jugar y hace un partidazo. Es un jugador con una técnica impresionante", señaló el retirado delantero.

Del mismo modo, Cantoro destacó las grandes habilidades que posee el extremo peruano y su gran rebeldía dentro del terreno de juego, señalando que posee una “técnica impresionante”.

Valor de mercado de Bryan Reyna

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Bryan Reyna es uno de los futbolistas peruanos más cotizados en el mercado. El ‘Picante’ tiene una valoración de un millón euros, una cifra que dista de su máximo histórico de 2,5 millones conseguido en 2024.

Angel Curo
