¡ALERTA! Lo que las cámaras de Walmart en Watertown REVELARON: la policía de Nueva York inicia una BÚSQUEDA URGENTE
La Policía Estatal de Nueva York pide ayuda a los residentes tras un presunto hurto en un Walmart de Watertown, captado por las cámaras de seguridad.
La seguridad en las tiendas minoristas de Watertown, Nueva York, vuelve a ser tema de preocupación tras un reciente incidente en un Walmart local. Las autoridades estatales hicieron un llamado urgente a la comunidad para ayudar a identificar a una mujer presuntamente involucrada en un hurto, luego de que las cámaras de seguridad captaran el momento exacto en que la sospechosa salía del establecimiento sin pagar la mercancía.
ALERTA ROJA en Walmart de North Fort Myers: lo que esta madre OBLIGÓ a hacer a su hijo INDIGNA a clientes y trabajadores
Cámaras de Walmart en Watertown revelan a mujer involucrada en un presunto robo
La Policía Estatal de Nueva York lanzó un llamado a la comunidad estadounidense tras divulgar imágenes que podrían ayudar a identificar a una mujer vinculada a un presunto hurto en un Walmart de Watertown. Según reportes de WWTI, el incidente ocurrió el 5 de febrero en la tienda ubicada en la State Route 3, donde las cámaras de seguridad captaron a la sospechosa saliendo del establecimiento sin pagar varios artículos.
Las autoridades solicitan la cooperación del público para esclarecer este incidente, que genera preocupación entre residentes y visitantes de la zona.
NYSP solicita colaboración para localizar a la presunta ladrona de un Walmart.
¿Cómo puede ayudar la comunidad? Contacto con la Policía Estatal de Nueva York
De acuerdo con la información publicada por WWTI, los investigadores señalaron que las grabaciones de vigilancia muestran claramente a la mujer saliendo del Walmart sin pagar la mercancía, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Policía Estatal de Nueva York.
Las autoridades solicitan que cualquier persona que reconozca a la mujer en las imágenes o disponga de información relevante sobre el suceso se comunique al número (315) 366-6000. Al llamar, deben mencionar el caso NY2600196391, para que la información pueda ser procesada de manera adecuada y rápida.
Este llamado destaca la importancia de la participación ciudadana para resolver delitos y mantener la seguridad en comunidades como Watertown, Nueva York.
