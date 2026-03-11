- Hoy:
ADVERTENCIA TOTAL para trabajadores de Walmart: FTC DEMANDA al gigante minorista y revela promesas engañosas
La FTC recomienda verificar las afirmaciones sobre ingresos y hacer una investigación sobre la empresa para proteger a quienes buscan trabajos temporales en la gig economy.
La FTC demandó a Walmart por supuestas afirmaciones engañosas dirigidas a los conductores de su servicio de entrega Spark Driver. Según la agencia federal, la compañía habría tergiversado el salario base, las propinas y los incentivos que los trabajadores podían recibir, induciéndolos a aceptar empleos bajo expectativas falsas de ingresos.
PUEDES VER: PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: temen por sus vidas ante posible Tercera Guerra mundial y autoridades responden
De acuerdo con la demanda de la FTC contra Walmart, el gigante minorista acordó pagar 100 millones de dólares en reembolsos, incluyendo un fondo especial para los conductores que aún no han recibido las ganancias y propinas prometidas. La acción busca compensar a los afectados y establecer precedentes sobre transparencia laboral en trabajos temporales.
Qué señala la FTC sobre las ganancias
La investigación sostiene que Walmart habría engañado a los conductores de entrega al presentar estimaciones poco precisas sobre cuánto podrían ganar. La agencia federal indica que la falta de información clara sobre salario base, propinas e incentivos generó confusión y perjuicio económico a los trabajadores.
FTC demanda a Walmart por promesas engañosas a conductores de Spark Driver.
El programa Spark Driver Walmart permite a los conductores independientes realizar entregas para clientes, pero la FTC advierte que las empresas deben ser transparentes sobre las ganancias, especialmente en trabajos temporales o de la gig economy, donde los ingresos pueden variar significativamente.
Consejos de la FTC para trabajos temporales
Tras la demanda, la FTC emitió recomendaciones para quienes busquen trabajos temporales o por encargo. Entre los principales consejos:
- Revisar las afirmaciones sobre los ingresos: asegúrate de comprender si el pago es por hora, por tarea o incluye incentivos y propinas.
- Investigar la empresa: buscar reseñas y quejas de otros trabajadores para conocer experiencias previas.
- Hablar con empleados actuales o anteriores: preguntar sobre ingresos reales y gastos adicionales.
- Denunciar engaños: si crees que la empresa hace afirmaciones falsas, puedes reportarlo en ReportFraud.ftc.gov.
La acción de la FTC demanda a Walmart marca un llamado de atención a la industria sobre la importancia de la transparencia en las condiciones de trabajo, protegiendo a quienes dependen de estas oportunidades para generar ingresos.
