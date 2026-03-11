Sporting Cristal anuncia importante lesión previo a partido y preocupa a hinchas: "Desgarro..."

Sporting Cristal tiene la mente puesta en el partido de hoy ante Carabobo , donde se jugarán su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores . No obstante, el club también debe enfocarse en sus objetivos de salir campeón en la Liga 1 y Liga Femenina. En medio de este panorama, una noticia preocupó a los hinchas, luego de confirmarse la lesión de una importante figura.

Sporting Cristal anuncia importante lesión previo a partido

Si bien los ojos están puestos en el duelo por la Libertadores, los hinchas de Sporting Cristal también tiene el objetivo de salir campeón en esta nueva temporada de la Liga Femenina, donde están próximos a debutar en la primera jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, se confirmó que no contarán con una importante jugadora.

Se trata de Rubi Acosta, quien se había consolidado como una de las figuras del equipo, motivo por el que se le renovó el contrato para esta campaña. Sin embargo, la futbolista fue convocada con la selección peruana y, durante los entrenos, sufrió un importante desgarro que la mantendrá al margen del fútbol por un buen tiempo.

Sporting Cristal anunció la lesión de Rubí Acosta para debut en Liga Femenina

“Las pruebas han confirmado un desgarro en el tendón del semimembranoso del muslo izquierdo. Continuaremos informando sobre su evolución”, mencionó la institución rimense en su pronunciamiento.

De esta manera, el equipo comandado por la DT Vivian Ayres no podrá contar con la presencia de Rubi Acosta para el partido debut ante Melgar en las inmediaciones de La Florida. La volante nacional estará apartada de las canchas entre 3 y 8 semanas aproximadamente.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Melgar por la Liga Femenina?

De acuerdo a la programación de la Liga Femenina 2026, Sporting Cristal recibirá a Melgar en La Florida este sábado 11 de marzo desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Este duelo será vital ya que enfrentará a dos escuadras con grandes aspiraciones, además será esencial iniciar el campeonato con pie derecho.