Fue campeón en Argentina, firmó con Alianza Lima hasta 2028 y ahora brilla en la Liga 1: "El mago"

Alianza Lima venció a Melgar en la fecha 6 y se ha consolidado como el líder en solitario de la Liga 1 2026. Los blanquiazules fueron uno de los equipos que más se han reforzado para esta temporada, entre ellos un talentoso jugador que salió campeón en Argentina y ahora ha recibido un importante reconocimiento por su desempeño en tienda victoriana.

Fue campeón en Argentina, firmó con Alianza Lima hasta 2028 y ahora brilla en la Liga 1

Uno de los artífices de la mejora de rendimiento que ha presentado Alianza Lima en esta temporada es Jairo Vélez. El volante nacido en Ecuador se ha consolidado como titular indiscutible y una pieza vital para mover los hilos del equipo. De hecho, fue la gran figura de la victoria ante Melgar en Matute.

Precisamente, luego de haber logrado un notable rendimiento en dicho encuentro, el popular ‘Chato’ Vélez ha sido elegido como el mejor jugador de la fecha 6 del Torneo Apertura. Esto se da luego de haber conseguido un gol y lograr una asistencia.

Jairo Vélez, figura de Alianza Lima, fue elegido el mejor jugador de la Fecha 6

“¡El mago blanquiazul! Jairo Vélez es el jugador de la Fecha 6 tras su gol y asistencia en la victoria de Alianza Lima”, mencionaron la cuenta de la competición en sus redes sociales. Un reconocimiento que ha emocionado a todos los hinchas íntimos.

Cabe señalar que el mediocentro de 30 años desplegó un gran juego colectivo durante el tiempo que se mantuvo en cancha, ya que de sus pies nacieron las jugadas más trascendentales del partido.

Jairo Vélez fue campeón en Argentina

Jairo Vélez empezó su carrera deportiva en el fútbol ecuatoriano, sin embargo, su gran talento lo llevó a ser fichado por Vélez Sarsfield en la temporada 2013, donde fue parte del plantel que terminó saliendo campeón de la Supercopa Argentina 2013. No obstante, su principal participación se dio con las categorías menores, donde jugó en la quinta división y fue el líder del plantel, saliendo campeón de su categoría.