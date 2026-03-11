Fernando Gaibor rompió su silencio y dio radical calificativo a Pablo Guede: "Es obsesivo con..."

El volante de Alianza Lima, Fernando Gaibor, se refirió al presente de Pablo Guede y sobre las críticas que recibió todo el comando técnico por lo demostrado en los primeros partidos de la temporada. En el duelo ante Melgar en Matute fue la primera vez que los jugadores se fueron aplaudidos y esto no pasó desapercibido por los propios jugadores.

La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima generó bastante expectativa; sin embargo, sus variados planteamientos sobre las posiciones de los jugadores enojaron a los hinchas blanquiazules. En la última fecha de la Liga 1, se demostró un mejor juego y el elenco íntimo se quedó con una importante victoria que los mantiene en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura.

Fernando Gaibor sale en defensa de Pablo Guede, DT de Alianza Lima

En medio de los comentarios negativos y positivos que recibe Pablo Guede, Fernando Gaibor conversó con el programa ‘Doble punta’ y sacó a relucir la idea de juego que tiene el entrenador argentino. El volante ecuatoriano también se refirió a la presión que genera Matute en partidos anteriores.

“La táctica de Pablo es jugar aunque a veces tengas la marca encima y para jugar así tienes que generarte confianza, aunque el estadio se te caiga a pedazos porque pierdes una pelota y el hincha reacciona. Son detalles que hemos venido acumulando y tenemos que seguir cerrando filas y haciéndonos fuertes”, indicó.

Fernando Gaibor salió en defensa de Pablo Guede.

En cuanto a las críticas que recibe Pablo Guede por parte de la hinchada, Gaibor fue claro al indicar que se criticó muy pronto su manejo y solo se sacaron conclusiones a partir de la dura derrota en la fase previa de la Copa Libertadores. "Estamos punteros y que te griten que te tienes que ir y aún así él sigue trabajando, es un poco del trabajo, de la táctica, es un líder loco, es obsesivo con el orden, la disciplina, tiene en su memoria todo", sostuvo.

“Ha defendido su trabajo y por eso hoy el equipo está como está, está empezando a fluir, a gustar y ya ese ruido que había ya no se está escuchando”, agregó Fernando Gaibor sobre la mejora que ha tenido Alianza Lima y lo demostrado ante Melgar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Guede con Alianza Lima?

El entrenador Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2026. Hasta la fecha, no hay indicios de renovación ni tampoco una terminación anticipada. Si no hay novedades, todo indica que el DT argentino continuará en la institución blanquiazul.