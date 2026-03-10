Estrella de Alianza Lima impacta con revelación sobre posible salida: "Liga de Brasil me..."

Alianza Lima es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 tras haber derrotado a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. Durante el partido en Matute hubo un futbolista peruano que brilló y ya viene destacando desde hace unas semanas, por lo que muchos clubes han despertado interés por él y ahora se refirió a una posible llegada a Brasil esta temporada.

Durante la transmisión más reciente de Hablemos de MAX, los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez conversaron en videollamada con Marco Huamán. El defensor, que volvió a préstamo de Cienciano tras la salida de Miguel Trauco por indisciplina, viene siendo lo más sobresaliente en tienda blanquiazul y los hinchas no quieren que se vaya.

“Alianza Lima es una buena vitrina para ir al extranjero, como muchos compañeros que se fueron tras buenos partidos. Sigo paso a paso, no estoy apresurado. Me debo a Alianza. Me toca seguir trabajando para tener un llamado a la selección”, indicó Marco Huamán ante las cámaras de televisión. Asimismo, los comunicadores le preguntaron sobre ir a Brasil, ya que Narciso Algamis, su representante, comunicó que un club de dicha nación se interesó en él.

“La verdad la Liga de Brasil me gusta mucho por la intensidad que se maneja, o puede ser también la Liga MX”, indicó el lateral de Alianza Lima. De esta forma, no descartó marcharse de la Liga 1 buscando un futuro mejor, aunque también confirmó que de momento su cabeza está totalmente centrada en los blanquiazules.

¿Cuál es el valor actual de Marco Huamán?

Marco Huamán actualmente tiene un valor de 400 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un leve bajón en su cotización, ya que el año pasado se encontraba en los 450 mil euros. La diferencia no es mucha, y pronto el lateral de Alianza Lima podría repuntar su precio.