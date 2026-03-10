Prensa ecuatoriana llenó de elogios a futbolista que firmó con Alianza hasta 2028: "Figura total"

Alianza Lima logró revertir la mala situación que atravesó a inicios de temporada y ahora se consolida como uno de los firmes candidatos al título de la Liga 1 2026. En ese contexto, una figura de los blanquiazules, quien firmó un largo contrato con el club, acaba de recibir elogios de la prensa de Ecuador por su notable desempeño en el campo.

Prensa ecuatoriana llenó de elogios a futbolista que firmó con Alianza Lima

Uno de los jugadores más desequilibrantes de Alianza Lima en esta temporada es Jairo Vélez, quien se ha consolidado como una de las estrellas y pieza vital en el mediocampo. Precisamente, su rendimiento no ha pasado desapercibido en el resto del mundo recibiendo elogios de su país natal.

El prestigioso medio ‘ESPN de Ecuador’ reaccionó a la última victoria de los blanquiazules ante Melgar y no dudaron en elogiar al volante blanquiazul por su gran momento de forma, remarcándolo como la gran figura del encuentro.

ESPN de Ecuador elogió el gran rendimiento de Jairo Vélez con Alianza Lima.

“Alianza Lima doblegó por 3-1 a Melgar en Matute de la mano de Jairo Vélez, figura total del partido con un gol y una asistencia”, mencionaron en la primera parte de su publicación.

Por otro lado, el citado medio fue contundente al señalar que el mejor momento de Jairo Vélez se terminó dando en el primer partido que jugó en su posición natural. Además, remarcaron sus principales características de juego y que fue el nexo del mediocampo con la delantera.

“El '20' de Alianza finalmente actuó en su posición, es decir, de mediapunta y fue la manija que necesitaba el equipo de Pablo Guede para derrotar a un rival directo por el título del Apertura. El ecuatoriano nacionalizado peruano tiene la calidad y la pausa precisa para organizar los ataques blanquiazules y de sus pies nacieron las mejores jugadas de Alianza”, acotaron.

Números de Jairo Vélez con Alianza Lima

Jairo Vélez se ha consolidado como una de las figuras destacadas de Alianza Lima esta temporada, siendo el eje central del equipo en el mediocampo y el enlace con la ofensiva. El volante de 30 años ha sido titular en todos los partidos de la temporada. En las estadísticas, ya acumula un gol y dos asistencias vistiendo la camiseta blanquiazul.