Revelan monto que Alianza Lima puede recibir de la 'U' por llegada de Bryan Reyna al club crema

Una de las noticias que ha remecido el mercado de pases es sobre la posibilidad de ver a Bryan Reyna en Universitario. El cuadro crema tiene en la mira al actual jugador de Belgrano de Córdoba, que tuvo su pasado en Alianza Lima durante las temporadas 2023 y 2024. En medio de esta chance a escasos días del cierre del libro de fichajes en la Liga 1, se ha filtrado que los cremas pueden desembolsar una suma de dinero a su clásico rival.

Universitario con posibilidades de pagar un monto a Alianza Lima por fichaje de Bryan Reyna

Según pudo informar el reconocido abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares, todo está encaminado para que Bryan Reyna llegue a Universitario de Deportes para la temporada 2026. La idea es potenciar su ofensiva y así competir en este Torneo Apertura y Copa Libertadores. Fuera de ello, en lo que respecta a la negociación es que se trata de un préstamo con opción a compra, por lo que este caso hace que Alianza Lima tome protagonismo.

Y es que se indica que desde la salida de Reyna a Belgrano, el cuadro blanquiazul mantuvo un 20% de su pase en caso de una futura venta. Según informa el portal “Transfermarkt“, el coste de traspaso de tienda ‘íntima‘ a Argentina fue de 830 mil euros. En caso Universitario desea el pase completo del atacante, debe desembolsar un monto que equivalga al porcentaje expuesto.

En otras palabras, en caso Belgrano indique que su pase definitivo es de un aproximado de 600 mil euros (sabiendo que su valor ha decaído), Universitario de Deportes debe pagarle 120 mil euros a Alianza Lima, mientras que lo restante (480 mil euros) para el conjunto del ‘Pirata‘, si seguimos este caso hipotético de montos económicos.

Marcelo Bee Sellares informa caso de Bryan Reyna.

Ya se verá cómo se va concluyendo estas charlas entre Universitario y Bryan Reyna, quienes tienen poco tiempo para definir esta llegada al saber que el libro de pases de la Liga 1 2026 concluye el próximo domingo 15 de marzo.

¿Cuánto vale Bryan Reyna en el mercado de pases?

Según el portal “Transfermarkt“, Bryan Reyna tiene un valor de mercado de un millón de euros a sus 27 años de edad. Su mejor versión fue en la temporada 2024, en el que llegó a registrar una cifra de 2.50 millones de euros con camiseta de Belgrano.