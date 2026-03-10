Jugó en España y ahora expresó su deseo de fichar por Universitario: "Es hincha"

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en la temporada, luego de sumar una derrota ante Los Chankas, un resultado que lo ha dejado relegado en el Torneo Apertura. Por ello, la directiva se mueve en el mercado en busca de nuevos refuerzos y ahora se conoció que un futbolista que jugó en España expresó su deseo de firmar por la escuadra crema.

Jugó en España y ahora expresó su deseo de fichar por Universitario

El complicado momento que atraviesa la escuadra merengue ha ocasionado que la directiva busque un nuevo fichaje antes del 15 de marzo, fecha en la que cierra el libro de pases. Por ello, uno de los jugadores que más ha sonado para llegar ha sido Bryan Reyna.

Al respecto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta señaló que Álvaro Barco se comunicó con el jugador para avanzar con su fichaje y fue el extremo nacional quien le expresó su deseo de llegar al club, revelando que es hincha de Universitario. Además, el hombre de prensa indicó que el fichaje está muy avanzado.

Bryan Reyna indicó a la directiva su deseo de llegar a Universitario, club del que es hincha.

"Yo diría que está bien avanzado la gestión que Álvaro Barco está haciendo con Belgrano y la agencia de representación de Bryan Reyna, que es la que trajo a Javier Rabanal. Lo que se ha dado es una comunicación de la 'U' con Reyna, donde él ha hecho sabe su intención de jugar con la 'U' porque es hincha", reveló el citado comunicador.

¿Qué falta para que se oficialice el fichaje de Bryan Reyna con Universitario?

Del mismo modo, Gustavo Peralta indicó que el principal inconveniente en esta operación es que Belgrano exige un pago por el préstamo de Bryan Reyna. Sin embargo, en Universitario confían en llegar a un acuerdo, luego de que el ‘Picante’ revelara su deseo de llegar a Ate.

"El punto en discusión es que Belgrano pide un pago por el préstamo, ese punto estaba por manejarse y la U tenía confianza de avanzar en esto y que se termine dando. Pero, hay otras posibilidades y candidatos que le han hecho saber que lo quieren. Bryan Reyna ha hablado con su entorno y le ha dicho que quiere ir a la 'U'", indicó Peralta.

Bryan Reyna jugó en el fútbol español

Bryan Reyna tuvo una etapa en el fútbol español, luego de haber fichado por el Mallorca, club donde inició desde la Juvenil A y luego dio el salto al primer equipo para jugar en la segunda división. Sin embargo, no se logró consolidar y fue prestado a otros equipos como CD Toledo, Alcoyano, Barakaldo C.F., C.D. Tudelano y Las Rozas.