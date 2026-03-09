Alianza Lima venció 3-1 a Melgar por la sexta fecha del Torneo de la Liga 1 2026 y se convirtió en el único líder del primer campeonato del año. Al término del encuentro, Jairo Vélez no se guardó nada para dar un firme comentario sobre Pablo Guede tras rendimiento del equipo blanquiazul ante los arequipeños.

Jairo Vélez dio fuerte comentario sobre Pablo Guede tras rendimiento de Alianza Lima ante Melgar

Vélez fue elegido el mejor jugador del encuentro por L1MAX y tras ello fue entrevistado al final del duelo entre Alianza y Melgar por el Apertura 2026.

El jugador ecuatoriano nacionalizado peruano fue consultado directamente sobre cómo se sintió el equipo tras obtener una victoria contundente en un gran partido planteado por el técnico blanquiazul.

Para Jairo Vélez, sus compañeros de Alianza Lima entendieron muy bien la idea de juego que les propuso Pablo Guede y es por ello que lograron ganar a FBC Melgar con un exitoso rendimiento.

“Bueno por el resultado el equipo entendió la idea del profe (Guede) y creo que hoy tuvimos un partido redondo”, declaró el jugador de Alianza Lima.

Video: L1MAX

Por otro lado, el futbolista de 30 años se mostró feliz por la victoria del cuadro 'blanquiazul' ante el cuadro arequipeño y afirmó que siguen firmes con su objetivo de salir campeones.

“Contento por el triunfo, era importante ganar. Hay partidos donde uno puede hacerlo con más diferencia de goles y en otros no, pero el equipo está unido y con buena mentalidad”, afirmó.

Alianza Lima es el líder del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima venció 3-1 a FBC Melgar por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y ahora se convirtió en el único líder del primer campeonato del año con 16 puntos y su máximo perseguidor, Los Chankas, está a solo dos unidades.