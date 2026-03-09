Jairo Vélez anotó su primer gol con Alianza Lima y le está dando la victoria sobre Melgar

Alianza Lima le está ganando a Melgar en Matute y se ubica en lo más alto del Torneo Apertura. Cantero ganó la posición a un defensor rojinegro y le permitió a Jairo Vélez convertir, de cabeza, el 2-1 a favor de los blanquiazules.

Jairo Vélez deleitó a los hinchas de Alianza Lima con su capacidad para ser el conductor de la ofensiva. El exuniversitario siempre se mostró atento para construir paredes y buscar los espacios defensivos.

Una grata noticia para los hinchas de Alianza Lima. Vélez es un jugador diferente en el plantel blanquiazul y hay expectativas por ver su crecimiento deportivo en el club íntimo.

Si Alianza Lima logra cerrar el triunfo, serán los únicos líderes del Apertura, sacando una diferencia de cinco puntos a Universitario, que está atravesando un complicado momento y Rabanal es cuestionado por los hinchas.