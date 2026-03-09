- Hoy:
Jairo Vélez anotó su primer gol con Alianza Lima y le está dando la victoria sobre Melgar
Jairo Vélez aprovechó el espacio que le dejó la defensa de Melgar para anotar el tanto que le está dando el triunfo a Alianza Lima.
Alianza Lima le está ganando a Melgar en Matute y se ubica en lo más alto del Torneo Apertura. Cantero ganó la posición a un defensor rojinegro y le permitió a Jairo Vélez convertir, de cabeza, el 2-1 a favor de los blanquiazules.
Jairo Vélez deleitó a los hinchas de Alianza Lima con su capacidad para ser el conductor de la ofensiva. El exuniversitario siempre se mostró atento para construir paredes y buscar los espacios defensivos.
Una grata noticia para los hinchas de Alianza Lima. Vélez es un jugador diferente en el plantel blanquiazul y hay expectativas por ver su crecimiento deportivo en el club íntimo.
Si Alianza Lima logra cerrar el triunfo, serán los únicos líderes del Apertura, sacando una diferencia de cinco puntos a Universitario, que está atravesando un complicado momento y Rabanal es cuestionado por los hinchas.
