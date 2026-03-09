0

Jairo Vélez anotó su primer gol con Alianza Lima y le está dando la victoria sobre Melgar

Jairo Vélez aprovechó el espacio que le dejó la defensa de Melgar para anotar el tanto que le está dando el triunfo a Alianza Lima.

Jesús Yupanqui
Jairo Vélez anotó el segundo tanto de Alianza Lima sobre Melgar.
Jairo Vélez anotó el segundo tanto de Alianza Lima sobre Melgar.
Alianza Lima le está ganando a Melgar en Matute y se ubica en lo más alto del Torneo Apertura. Cantero ganó la posición a un defensor rojinegro y le permitió a Jairo Vélez convertir, de cabeza, el 2-1 a favor de los blanquiazules.

Jairo Vélez deleitó a los hinchas de Alianza Lima con su capacidad para ser el conductor de la ofensiva. El exuniversitario siempre se mostró atento para construir paredes y buscar los espacios defensivos.

Una grata noticia para los hinchas de Alianza Lima. Vélez es un jugador diferente en el plantel blanquiazul y hay expectativas por ver su crecimiento deportivo en el club íntimo.

Si Alianza Lima logra cerrar el triunfo, serán los únicos líderes del Apertura, sacando una diferencia de cinco puntos a Universitario, que está atravesando un complicado momento y Rabanal es cuestionado por los hinchas.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

