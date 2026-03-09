0

Juan Reynoso hizo provocador gesto a los hinchas de Alianza Lima tras perder en Matute - VIDEO

Juan Reynoso realizó provocador gesto a los hinchas de Alianza Lima tras la dura derrota en Matute. El DT hizo el gesto de dos y se tocó el pecho.

Jesús Yupanqui
Juan Reynoso realizó provocador gesto a los hinchas de Alianza Lima.
Juan Reynoso realizó provocador gesto a los hinchas de Alianza Lima. | FOTO: Captura L1 MAX
Cuando terminó el partido en Matute, donde Alianza Lima derrotó 3-1 a Melgar, Juan Reynoso realizó un provocador gesto a los hinchas blanquiazules. El DT, que pasó por Universitario, hizo el gesto de dos y se tocó el pecho.

Noticia en desarrollo…

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

