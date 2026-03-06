¡Preocupantes acusaciones! Un hombre de nacionalidad mexicana, bajo la custodia de agentes federales de inmigración en EE. UU. (ICE), falleció en un hospital de California el mes pasado, esto luego de sufrir dolor en el pecho y dificultad para respirar. Al respecto, un funcionario local alegó que al detenido se le negó atención médica antes de su muerte y sus familiares realizaron grave denuncia.

Exponen que se le negó atención médica a mexicano antes de su muerte bajo custodia de ICE

Según información de 'The Guardian' y otros portales internacionales, Alberto Gutiérrez Reyes, un mexicano de 48 años, murió el 27 de febrero en un centro médico de Victorville, California, dos días después de haber reportado sentirse débil y ser trasladado para recibir atención. Estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su lamentable muerte se convirtió en la novena registrada a cargo de la entidad en lo que va del año. Al respecto, Eunisses Hernández, concejal de Los Ángeles, no pudo evitar resaltar la falta de atención médica que, según él, se le negó a Gutiérrez Reyes, afirmando que el gobierno de Trump no valora la vida humana y prioriza el arresto y la deportación sobre el bienestar de las personas.

Por su parte, la esposa de Gutiérrez Reyes, Patricia Martínez Hernández, reveló en una entrevista que su esposo padecía diabetes y colesterol alto, condiciones que, según ella, no fueron tomadas en cuenta por ICE ni tratadas adecuadamente. Martínez Hernández relató que su hijo notó cambios en la apariencia de su padre, como la piel y los ojos amarillos, lo que indicaba un deterioro en su salud.

Frente a ello y la denuncia, la Cancillería de México exigió una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de Gutiérrez Reyes mientras estaba bajo custodia de ICE. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos y proteger la vida de los ciudadanos mexicanos.

¿Cómo se llevó a cabo el arresto de Gutiérrez?

La Patrulla Fronteriza arrestó el 9 de enero en Los Ángeles a Gutiérrez Reyes. Luego, él fue trasladado al centro de procesamiento de ICE en Adelanto. Cabe mencionar que el hombre ya había sido detenido en 2010 por "infligir lesiones corporales a su cónyuge o conviviente".

Originario de México, Gutiérrez Reyes emigró a Estados Unidos en 2001 y se dedicó a la construcción en Echo Park, Los Ángeles, según se reveló en los reportes de Los Angeles Times. Su esposa manifestó a dicho medio que ni el hospital ni el ICE le informaron sobre la muerte e su esposo, enterándose de la noticia a través de una llamada del consulado mexicano.