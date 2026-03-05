Atlético Grau vs FC Cajamarca EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver la Liga 1

Atlético Grau vs FC Cajamarca juegan EN VIVO este viernes 6 de marzo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los 'Albos' son los últimos en la tabla por lo que necesitan la victoria, mientras que el elenco de Hernán Barcos buscará dar el golpe de visita y dejar los últimos lugares. Este cotejo se disputará desde las 4:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Campeones del 36. La transmisión EN DIRECTO va por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Atlético Grau vs FC Cajamarca?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países del mundo con el fin de que no te pierdas el inicio del partido de Atlético Grau vs FC Cajamarca por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:30 p.m.

México y Centroamérica: 2:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

¿Dónde ver Atlético Grau vs FC Cajamarca EN VIVO?

El Atético Grau vs FC Cajamarca será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, si deseas ver el partido de manera ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones.

Previa del Atlético Grau vs FC Cajamarca por Liga 1

Atlético Grau asume este compromiso con la obligación de poder sacar un buen resultado en compañía de su gente. El cuadro norteño no ha tenido un buen arranque de temporada tras sumar solo 1 punto en las primeras fechas, números que lo han dejado como el colero de la Liga 1.

Atlético Grau no conoce victorias en la Liga 1 2026 y es serio candidato a pelear el descenso.

Los 'Albos' suman 3 derrotas consecutivas y no conocen de victorias en el torneo. Además, este compromiso representará el último partido de Ángel Comizzo al mando del equipo. El argentino se marcha tras los malos resultados, por lo que buscará despedirse con un triunfo, para ello se esperanza en los goles de Raúl Ruidíaz, quien se perfila como titular.

Por su parte, FC Cajamarca ha tenido un inicio irregular luego de haber conseguido solo un triunfo en las primeras cinco fechas, aunque aún tiene gran margen para poder seguir mejorando, la victoria resulta innegociable para abandonar la parte baja de la tabla de posiciones.

FC Cajamarca busca superar la derrota ante Universitario en el Monumental.

El elenco dirigido por Carlos Silvestri cayó por la mínima en su última visita a Universitario y apelará al talento de Hernán Barcos para conseguir la victoria. El 'Pirata' ha tenido un arranque de temporada espectacular, siendo el máximo goleador de la Liga 1 con 6 goles.

¿Qué canal transmite Atlético Grau vs FC Cajamarca?

Si quieres ver el partido de Atlético Grau vs FC Cajamarca tendrás que sintonizar las siguientes frecuencias para ver el canal de L1 MAX de acuerdo con el operador de TV de tu preferencia.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Atlético Grau vs FC Cajamarca: pronóstico y cuánto paga en apuesta

En la previa del encuentro, Atlético Grau se perfila como el principal favorito para quedarse con los tres puntos ante FC Cajamarca por la fecha 6 del Torneo Apertura. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta.

Casa de apuestas Atlético Grau Empate FC Cajamarca Betsson 1.85 3.25 4.30 Betano 1.91 3.55 4.60 Te Apuesto 1.83 3.24 4.23 1xBet 1.85 3.34 4.30 DoradoBet 1.88 3.50 4.75

Atlético Grau vs FC Cajamarca: posibles alineaciones

Posible alineación de Atlético Grau: Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia; Rafael Guarderas, Emiliano Franco, Cristian Neira, Nicolás Delgadillo; Diego Barreto y Raúl Ruidíaz.

Posible alineación de FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.

¿Dónde juegan Atlético Grau vs FC Cajamarca por Liga 1?

El Estadio Campeones del 36 albergará el partido de Atlético Grau vs FC Cajamarca.

El compromiso entre Atlético Grau vs FC Cajamarca por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 se disputará en el Estadio Campeones del 36, ubicado en Sullana, Piura. Este recinto cuenta con una capacidad de albergar a 10 mil espectadores, aunque para este cotejo solo se ha habilitado la tribuna de occidente.