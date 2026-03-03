¿Se amistaron? Hernán Barcos explicó por qué saludo a Alex Valera: “Son cosas que ...”

FC Cajamarca cayó derrotado el pasado domingo 1 de marzo frente a Universitario de Deportes, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, tras el partido, se vivió un emotivo momento entre Hernán Barcos y Alex Valera, pues en cámaras se pudo ver que ambos delanteros dejaron atrás sus diferencias y protagonizaron un abrazo frente a todos los hinchas que se encontraban en el estadio Monumental.

En este contexto, en una conversación con el programa 'Desvelados', el 'Pirata' habló sobre este emotivo reencuentro, señalando que dicho abrazo entre ambos fue una respuesta natural entre colegas, minimizando el cruce que tuvieron en su momento tras un partido entre Alianza Lima y la 'U'.

Hernán Barcos explicó su saludo a Alex Valera

Durante la conversación, el argentino explicó que esto es fútbol, señalando que es un tema cerrado. "Son cosas que quedan ahí, nosotros como colegas sabemos que esto es fútbol y que ustedes funcionan así. No se dijo nada más, ya se cerró eso, ya pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero, un colega", fueron las palabras del capitán de FC Cajamarca.

Barcos sobre la victoria de Universitario: "El empate era lo mejor"

En otro momento de la conversación, Barcos dio su análisis sobre la victoria de Universitario frente al conjunto cajamarquino, manifestando que el empate hubiera sido lo mejor por como se desarrollo el compromiso.

"Creo que fue un partido parejo, se jugó muy bien, hicieron un gol de pelota parada, y creo que, en el análisis general, un buen empate era lo mejor para todos. De pelota parada nos hicieron un gol que ni ellos se lo esperaban. Ellos no hicieron su mejor partido creo que, el rendimiento nuestro los bloqueó", explicó Barcos.

Además, se animó hablar sobre la jugada entre Diego Romero y Arley Rodríguez. "Arley Rodríguez dice que fue penal, que Diego Romero lo choca. Después, el árbitro puede revisar, el VAR también, y si hay dudas deben llamar a revisar la jugada".