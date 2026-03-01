0
¡LO ÚLTIMO!
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

El fraterno abrazo de Alex Valera y Hernán Barcos tras finalizar el Universitario vs. FC Cajamarca

Álex Valera y Hernán Barcos jugaron un duelo aparte en el Universitario vs. FC Cajamarca y se abrazaron después del partido ante todos los hinchas del Estadio Monumental.


Luis Blancas
El abrazo de Alex Valera y Hernán Barcos tras finalizar el Universitario vs. FC Cajamarca
El abrazo de Alex Valera y Hernán Barcos tras finalizar el Universitario vs. FC Cajamarca | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentaron en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Después del partido, Álex Valera y Hernán Barcos dejaron atrás sus molestias y demostraron estar bien al despedirse con un abrazo fraternal frente a todos en el Estadio Monumental de Ate.

Lisandro Alzugaray anotó el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca de tiro libre

PUEDES VER: ¡Golazo! Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca

El abrazo de Alex Valera y Hernán Barcos tras finalizar el Universitario vs. FC Cajamarca

Una vez finalizado el partido entre Universitario y FBC Cajamarca, Barcos decidió despedirse de todos los jugadores que participaron en el encuentro. Fue entonces cuando se encontró con Valera y le dio un firme abrazo.

El abrazo fraternal que provocó una sonrisa en ambos futbolistas sorprendió a los comentaristas que narraron el encuentro, así como a los hinchas en el Estadio Monumental que lo presenciaban.

Video: L1MAX

De esta forma, Álex Valera y Hernán Barcos demostraron que la pelea que tuvieron en el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el 2025 ya no tiene importancia, por lo que ahora pueden conversar e incluso abrazarse.

Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca

Universitario de Deportes logró vencer 1-0 a FBC Melgar en un encuentro donde el arco se mantuvo a cero hasta más de la mitad del partido; sin embargo, Lisandro Alzugaray apareció y anotó el único gol del encuentro.

La escuadra crema consiguió su tercera victoria en el Estadio Monumental y ya cuenta con 11 puntos, ubicándose en el segundo lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, detrás de Alianza Lima.

hernan barcos, alex valera

Hernán Barcos y Álex Valera tuvieron una discusión en el Torneo Clausura 2025 cuando Universitario se enfrentaba a Alianza Lima.

La polémica discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos

El pasado Torneo Clausura del 2025, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en una nueva edición del clásico peruano. Sin embargo, en medio del encuentro, Álex Valera y Hernán Barcos discutieron y se faltaron el respeto. Posteriormente, el argentino salió a criticar al jugador peruano por no aceptar el llamado a la selección, empeorando aún más la situación.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario derrotó a FC Cajamarca y es escolta del líder del Torneo Apertura 2026

  2. Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

  3. Universitario hizo oficial la lesión de tres futbolistas y generó preocupación a los hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano