El fraterno abrazo de Alex Valera y Hernán Barcos tras finalizar el Universitario vs. FC Cajamarca
Álex Valera y Hernán Barcos jugaron un duelo aparte en el Universitario vs. FC Cajamarca y se abrazaron después del partido ante todos los hinchas del Estadio Monumental.
Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentaron en la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Después del partido, Álex Valera y Hernán Barcos dejaron atrás sus molestias y demostraron estar bien al despedirse con un abrazo fraternal frente a todos en el Estadio Monumental de Ate.
PUEDES VER: ¡Golazo! Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 1-0 de Universitario ante FC Cajamarca
El abrazo de Alex Valera y Hernán Barcos tras finalizar el Universitario vs. FC Cajamarca
Una vez finalizado el partido entre Universitario y FBC Cajamarca, Barcos decidió despedirse de todos los jugadores que participaron en el encuentro. Fue entonces cuando se encontró con Valera y le dio un firme abrazo.
El abrazo fraternal que provocó una sonrisa en ambos futbolistas sorprendió a los comentaristas que narraron el encuentro, así como a los hinchas en el Estadio Monumental que lo presenciaban.
Video: L1MAX
De esta forma, Álex Valera y Hernán Barcos demostraron que la pelea que tuvieron en el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el 2025 ya no tiene importancia, por lo que ahora pueden conversar e incluso abrazarse.
Universitario ganó 1-0 a FC Cajamarca
Universitario de Deportes logró vencer 1-0 a FBC Melgar en un encuentro donde el arco se mantuvo a cero hasta más de la mitad del partido; sin embargo, Lisandro Alzugaray apareció y anotó el único gol del encuentro.
La escuadra crema consiguió su tercera victoria en el Estadio Monumental y ya cuenta con 11 puntos, ubicándose en el segundo lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, detrás de Alianza Lima.
Hernán Barcos y Álex Valera tuvieron una discusión en el Torneo Clausura 2025 cuando Universitario se enfrentaba a Alianza Lima.
La polémica discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos
El pasado Torneo Clausura del 2025, Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en una nueva edición del clásico peruano. Sin embargo, en medio del encuentro, Álex Valera y Hernán Barcos discutieron y se faltaron el respeto. Posteriormente, el argentino salió a criticar al jugador peruano por no aceptar el llamado a la selección, empeorando aún más la situación.
