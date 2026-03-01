- Hoy:
River Plate vs. Independiente Rivadavia: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
River Plate vs. Independiente Rivadavia chocan este lunes por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
River Plate vs. Independiente Rivadavia se enfrentan este lunes 2 de marzo, desde el Estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza, en un partido correspondiente a la fecha 8 del grupo B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
River Plate vs. Independiente Rivadavia: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional del fútbol argentino y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Independiente Rivadavia, por la octava fecha del grupo B, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- España: 01:30 horas (del martes 3)
¿Dónde ver River Plate vs. Independiente Rivadavia?
- Argentina: ESPN Premium
- Brasil: ESPN 4 y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: Disney Plus y Fanatiz
- Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA
River Plate vs. Independiente Rivadavia por la Liga Profesional Argentina
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes River Plate e Independiente Rivadavia se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo B, el conjunto de Mendoza se encuentra en el primer lugar, mientras que los 'Millonarios' están en la sexta casilla y tienen, por el momento, un lugar en los playoffs.
River Plate, con 10 puntos, deberá dejar de lado la tristeza por el alejamiento de Marcelo Gallardo y continuar con el ritmo triunfal, ya que en la anterior fecha derrotaron a Banfield. Por su parte, Independiente Rivadavia (16 unidades) necesita ganar para alejarse de sus más cercanos perseguidores, que están a un punto de distancia.
