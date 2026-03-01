River Plate vs. Independiente Rivadavia: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

River Plate vs. Independiente Rivadavia se enfrentan este lunes 2 de marzo, desde el Estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza, en un partido correspondiente a la fecha 8 del grupo B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

River Plate vs. Independiente Rivadavia: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional del fútbol argentino y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Independiente Rivadavia, por la octava fecha del grupo B, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

España: 01:30 horas (del martes 3)

¿Dónde ver River Plate vs. Independiente Rivadavia?

Argentina: ESPN Premium

Brasil: ESPN 4 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Disney Plus y Fanatiz

Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA

River Plate vs. Independiente Rivadavia por la Liga Profesional Argentina

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes River Plate e Independiente Rivadavia se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo B, el conjunto de Mendoza se encuentra en el primer lugar, mientras que los 'Millonarios' están en la sexta casilla y tienen, por el momento, un lugar en los playoffs.

River Plate, con 10 puntos, deberá dejar de lado la tristeza por el alejamiento de Marcelo Gallardo y continuar con el ritmo triunfal, ya que en la anterior fecha derrotaron a Banfield. Por su parte, Independiente Rivadavia (16 unidades) necesita ganar para alejarse de sus más cercanos perseguidores, que están a un punto de distancia.