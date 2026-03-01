¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe y dónde ver el partido por LaLiga EN VIVO?

0
Previa de Universitario vs FC Cajamarca
¡Partido de alto calibre! Real Madrid se estará enfrentando a Getafe en uno de los encuentros de la fecha que podría mantener en carrera al elenco merengue.

Jasmin Huaman
Real Madrid recibirá al Getafe por la jornada 26 de LaLiga.
Real Madrid recibirá al Getafe por la jornada 26 de LaLiga.
Real Madrid buscará volver a la victoria en casa luego de perder ante Osasuna como visitante. El equipo de Álvaro Arbeloa estará recibiendo al Getafe con el objetivo de sumar tres puntos y no perderle el paso al FC Barcelona. El partido será transmitido a nivel mundial. A continuación, conoce los horarios y canales para ver en vivo el minuto a minuto.

El estadio Santiago Bernabéu se alista para una noche emocionante. Los 'blancos' saltarán al campo con el objetivo de quedarse con la victoria frente al Getafe, quien llega sin presión. El Real Madrid conoce de la victoria del Barcelona y deberá hacer su tarea para no estirar la ventaja en lo más alto de LaLiga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Getafe?

Real Madrid no tiene margen de error y necesita ganar sí o sí. Los merengues afrontan la jornada 26 frente a su hinchada y en la recta final de la temporada, cada punto es sumamente importante. Revisa los horarios en los que estarán transmitiendo el partido ante el Getafe.

  • España: 3:00 p.m.
  • Perú: 9:00 p.m.
  • Colombia: 3:00 p.m.
  • Ecuador: 3:00 p.m.
  • Venezuela: 4:00 p.m.
  • Bolivia: 4:00 p.m.
  • Chile: 5:00 p.m.
  • Paraguay: 5:00 p.m.
  • Uruguay: 5:00 p.m.
  • Argentina: 5:00 p.m.
  • Brasil: 5:00 p.m.

Los fanáticos del equipo blanco deberán prestar mucha atención al Getafe, que sin lugar a duda es un rival que a pesar de ir en el puesto 13 con 29 puntos, siempre ha demostrado ser incómodo y ordenado al momento de enfrentar al Real Madrid.

¿Dónde ver el partido del Real Madrid vs Getafe?

El partido entre Real Madrid vs Getafe se podrá ver por Disney+ Premium, a través de las señales de ESPN y DirecTV Sports en toda Sudamérica para que no te pierdas nada. También podrás seguir todo el encuentro en la cobertura de Diario Líbero.

Real Madrid

Real Madrid vs. Getafe

Posibles alineaciones del Real Madrid y Getafe

  • Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mastantuono; Vinícius, Gonzalo.
  • Getafe: Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano, Luis Vázquez.

