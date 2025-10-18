- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Al Nassr vs Al Fateh
- Cienciano vs Cusco
- Barcelona vs Girona
- Cruz Azul vs. América
- Minedu
Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga: alineaciones, horarios y canales para ver
Sigue el partido Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga desde el estadio Coliseum. Repasa oncenas, horarios y dónde ver este partidazo.
Real Madrid se enfrenta a Getafe este domingo 19 de octubre, a partir de las 14:00 horas de Perú y 21:00 en España, por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este prometedor encuentro se disputará en el estadio Coliseum y será transmitido por la señal de DSports para Sudamérica.
PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado para ver el Clásico por LaLiga
Real Madrid vs Getafe: previa del partido
El cuadro 'merengue' va por una victoria que le permita recuperar la punta de LaLiga, que transitoriamente está en manos del Barcelona, esto a menos de una semana del clásico español.
Dean Huijsen, Trent, Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos serán baja por lesión. Asimismo, se confirmó que Kylian Mbappé no sufrió lesión y apunta a ser titular.
Por su parte, los 'Azulones' llevan cuatro partidos sin ganar y esperan cortar esa mala racha para trepar posiciones en el campeonato ibérico. ¿Se impondrán al cuadro blanco?
Real Madrid apunta a ser campeón de LaLiga.
Real Madrid vs Getafe: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 14:00
- Bolivia y Venezuela: 15:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00
- México: 13:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
Real Madrid vs Getafe: dónde ver
- Perú. DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- Bolivia: Tigo Sports
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV
- España: Movistar+ M+ LaLiga TV, Movistar Plus+ y Prime Video
Real Madrid vs Getafe: alineaciones probables
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior.
Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Dakonam Djené, Diego Rico, Davinchi; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri, Álex Sancris; Adripan Liso y Borja Mayoral.
Real Madrid vs Getafe: pronósticos y apuestas
Real Madrid tiene un importante favoritismo para vencer a Getafe, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Getafe
|Empate
|Real Madrid
|Te Apuesto
|7.80
|4.20
|1.46
|Betano
|7.60
|4.65
|.47
|Apuesta Total
|7.00
|4.33
|1.48
|Inkabet
|7.40
|4.70
|1.43
|Stake
|7.00
|4.65
|1.43
Real Madrid vs Getafe: últimos enfrentamientos
- Getafe 0-1 Real Madrid | LaLiga 2024-2025
- Real Madrid 2-0 Getafe | LaLiga 2024-2025
- Getafe 0-2 Real Madrid | LaLiga 2023-2024
- Real Madrid 2-1 Getafe | LaLiga 2023-2024
- Real Madrid 1-0 Getafe | Laliga 2022-2023
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50