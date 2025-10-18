Real Madrid vs Getafe EN VIVO por LaLiga: alineaciones, horarios y canales para ver

Real Madrid se enfrenta a Getafe este domingo 19 de octubre, a partir de las 14:00 horas de Perú y 21:00 en España, por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este prometedor encuentro se disputará en el estadio Coliseum y será transmitido por la señal de DSports para Sudamérica.

Real Madrid vs Getafe: previa del partido

El cuadro 'merengue' va por una victoria que le permita recuperar la punta de LaLiga, que transitoriamente está en manos del Barcelona, esto a menos de una semana del clásico español.

Dean Huijsen, Trent, Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Dani Ceballos serán baja por lesión. Asimismo, se confirmó que Kylian Mbappé no sufrió lesión y apunta a ser titular.

Por su parte, los 'Azulones' llevan cuatro partidos sin ganar y esperan cortar esa mala racha para trepar posiciones en el campeonato ibérico. ¿Se impondrán al cuadro blanco?

Real Madrid apunta a ser campeón de LaLiga.

Real Madrid vs Getafe: horarios

Perú, Ecuador y Colombia: 14:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

Real Madrid vs Getafe: dónde ver

Perú. DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Venezuela: DSports

Bolivia: Tigo Sports

México: Sky Sports y Sky Sports+

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

España: Movistar+ M+ LaLiga TV, Movistar Plus+ y Prime Video

Real Madrid vs Getafe: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Dakonam Djené, Diego Rico, Davinchi; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri, Álex Sancris; Adripan Liso y Borja Mayoral.

Real Madrid vs Getafe: pronósticos y apuestas

Real Madrid tiene un importante favoritismo para vencer a Getafe, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Getafe Empate Real Madrid Te Apuesto 7.80 4.20 1.46 Betano 7.60 4.65 .47 Apuesta Total 7.00 4.33 1.48 Inkabet 7.40 4.70 1.43 Stake 7.00 4.65 1.43

Real Madrid vs Getafe: últimos enfrentamientos