Fixture de Sporting Cristal en Liga 1 2026: partidos, cuándo juega, programación y rivales en Apertura

Sporting Cristal tiene la obligación de ser campeón de la Liga 1 2026 y ahora planifica cada uno de sus partidos tras confirmarse su fixture en el sorteo.

Diego Medina
Sporting Cristal se alista para su debut en el Torneo Apertura 2025.
Sporting Cristal se alista para su debut en el Torneo Apertura 2025. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal es uno de los clubes que no consigue un título nacional desde hace cinco temporadas. No obstante, este 2026 promete dar todo de sí con todos los refuerzos que ha anunciado en este mercado de pases. La Liga 1 confirmó su fixture del Torneo Apertura y ya alista su esperado debut para el gusto de los hinchas.

Fixture de Sporting Cristal por la Liga 1 2026

Torneo Apertura 2026

  • Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
  • Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar
  • Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal
  • Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
  • Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
  • Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
  • Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys
  • Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal
  • Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua
  • Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal
  • Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC
  • Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
  • Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC
  • Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
  • Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
  • Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT
  • Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal

Torneo Clausura 2026

  • Fecha 1: Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso
  • Fecha 2: FBC Melgar vs. Sporting Cristal
  • Fecha 3: Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
  • Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
  • Fecha 5: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo
  • Fecha 6: Alianza Atlético vs. Sporting Cristal
  • Fecha 7: Sport Boys vs. Sporting Cristal
  • Fecha 8: Sporting Cristal vs. Los Chankas
  • Fecha 9: CD Moquegua vs. Sporting Cristal
  • Fecha 10: Sporting Cristal vs. Atlético Grau
  • Fecha 11: UTC vs. Sporting Cristal
  • Fecha 12: Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
  • Fecha 13: Cusco FC vs. Sporting Cristal
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima
  • Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca
  • Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal
  • Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

De momento, y de no haber modificaciones, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el inicio de la Liga 1 2026 - Torneo Apertura - inicia a partir del próximo viernes 30 de enero.

¿Cómo cerró Sporting Cristal la Liga 1 2025?

Sporting Cristal terminó en la cuarta posición de la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025. Sin embargo, disputó los Playoffs ante Alianza Lima y logró superar la llave en Matute. Luego, se midió ante Cusco FC en busca de su pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores, pero cayó en el marcador global.

Los celestes registraron 19 victorias, seis empates y 10 derrotas. Anotaron 60 goles y recibieron 37 anotaciones. Un total de 63 puntos que dejó muchas inquietudes en la afición 'rimense'.

Fichajes confirmados de Sporting Cristal 2026

  • Juan Cruz González - Lateral derecho
  • Cristiano Da Silva - Lateral izquierdo
  • Gabriel Santana - Mediocampista

