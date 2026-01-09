Fixture de Sporting Cristal en Liga 1 2026: partidos, cuándo juega, programación y rivales en Apertura

Sporting Cristal es uno de los clubes que no consigue un título nacional desde hace cinco temporadas. No obstante, este 2026 promete dar todo de sí con todos los refuerzos que ha anunciado en este mercado de pases. La Liga 1 confirmó su fixture del Torneo Apertura y ya alista su esperado debut para el gusto de los hinchas.

Fixture de Sporting Cristal por la Liga 1 2026

Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal

Torneo Clausura 2026

Fecha 1: Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 2: FBC Melgar vs. Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Juan Pablo II

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Fecha 6: Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Fecha 7: Sport Boys vs. Sporting Cristal

Fecha 8: Sporting Cristal vs. Los Chankas

Fecha 9: CD Moquegua vs. Sporting Cristal

Fecha 10: Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Fecha 11: UTC vs. Sporting Cristal

Fecha 12: Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Fecha 13: Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

De momento, y de no haber modificaciones, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el inicio de la Liga 1 2026 - Torneo Apertura - inicia a partir del próximo viernes 30 de enero.

¿Cómo cerró Sporting Cristal la Liga 1 2025?

Sporting Cristal terminó en la cuarta posición de la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025. Sin embargo, disputó los Playoffs ante Alianza Lima y logró superar la llave en Matute. Luego, se midió ante Cusco FC en busca de su pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores, pero cayó en el marcador global.

Los celestes registraron 19 victorias, seis empates y 10 derrotas. Anotaron 60 goles y recibieron 37 anotaciones. Un total de 63 puntos que dejó muchas inquietudes en la afición 'rimense'.

Fichajes confirmados de Sporting Cristal 2026