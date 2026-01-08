¿Sigue en Liga 1? Revelan que Jesús Pretell jugará la Copa Libertadores con histórico club

Sporting Cristal protagonizó uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de fichajes de la Liga 1, luego de definir la salida de Jesús Pretell para la nueva temporada. El volante nacional no forma parte de los planes del club y los pretendientes no han tardado en aparecer. En ese sentido, se conoció que continuará su carrera en un destacado club que jugará la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Fecha confirmada de la presentación de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026

Jesús Pretell jugará la Copa Libertadores con histórico club

Jesús Pretell ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el cuadro rimense, donde ha dejado un gran desempeño en los últimos años. De esta forma, no es extraño que hayan grandes equipos interesados en su fichaje. En uno de los giros más inesperados del mercado, el periodista Julio Peña reveló que el pivote continuará su carrera en un histórico club: LDU de Quito.

'Los Albos' fueron uno de los equipos más destacados en la última edición de la Copa Libertadores y buscan repetir su desempeño en esta nueva temporada. Cabe recordar que Thiago Nunes, exentrenador de Sporting Cristal, es el actual director técnico del cuadro ecuatoriano.

Jesús Pretell continuará su carrera en LDU de Quito.

"Jesús Pretell se despidió de sus compañeros y directivos de Sporting Cristal. Su futuro estará en LDU de Quito junto al DT Thiago Nunes", señaló el comunicado en las historias de Instagram del club.

De confirmarse esta noticia, Pretell sumará su primera experiencia en el exterior y le pondrá fin a su estadía en la escuadra rimense, luego de haber surgido de las divisiones menores, logrando títulos con el equipo. Asimismo, cabe señalar que es un habitual convocado con la selección peruana, en el proceso de reestructuración.

Valor de mercado de Jesús Pretell

Según el portal internacional Transfermarkt, Jesús Pretell alcanza una elevada valoración en el mercado de pases, cotizándose en 500 mil euros, cifra récord en su carrera y que lo ubica entre los 10 jugadores más valiosos de Sporting Cristal, por lo que resulta sorpresiva su salida del equipo.

Trayectoria de Jesús Pretell