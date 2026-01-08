¡Sorpresivo! Sporting Cristal define la salida de volante valorizado en medio millón: "No está..."

Sporting Cristal es uno de los clubes que ha pasado por un proceso de restructuración tras el final de la última temporada. Los celestes quieren armar un equipo de primer nivel para destacar y campeonar en la Liga 1 2026. No obstante, recientemente se conoció que Paulo Autuori decidió darle salida a una de sus figuras y referente del equipo.

Sporting Cristal define la salida de volante valorizado en medio millón

El cuadro rimense sabe que no puede equivocarse en la conformación de su platel para esta nueva campaña; pese a ello, recientemente el periodista Gabriel Pacheco señaló que la dirección deportiva ha decidido darle salida a uno de sus mejores jugadores: Jesús Pretell, quien no seguirá en el club y se posiciona en el mercado de fichajes para este 2026.

De acuerdo a lo informado por Pacheco, el mediocentro defensivo no forma parte del plan deportivo de Paulo Autuori y ya se está trabajando su salida. El jugador tiene contrato hasta fines de este año y será una baja de peso, ya que era considerado como uno de los fijos en el once titular del equipo de La Florida.

Jesús Pretell no continuará en Sporting Cristal para la temporada 2026.

"Jesús Pretell no seguirá en Sporting Cristal la próxima temporada. El volante no está en los planes deportivos del club y, salvo un giro de último momento, su salida está prácticamente definida", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De confirmarse esta noticia, Sporting Cristal dejará ir a uno de sus jugadores más representativos y con un potencial para poder ser convocado con la selección peruana. Además, le permitirá a uno de sus rivales poder reforzarse con un jugador de gran jerarquía.

Jesús Pretell y su desempeño en el 2025

Pretell logró ganarse un lugar como titular indiscutible en el esquema de Sporting Cristal durante la última temporada, donde jugó 40 partidos con el equipo, gracias a su gran desempeño y se ganó el cariño de los hinchas tras ser una pieza clave en cada una de las victorias. Durante ese año, el volante nacional logró marcar un gol y una asistencia. Principalmente, se recuerda su anotación de larga distancia ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

Valor de mercado de Jesús Pretell

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Jesús Pretell ostenta una gran valoración en el mercado de pases, siendo cotizado en 500 mil euros, la cifra más alta de toda su carrera y que lo posiciona dentro de los 10 jugadores más valiosos del equipo.