¡Sorpresa! Sporting Cristal se desprende de mediocampista y ahora jugará en Liga 2: "Préstamo"

Uno de los equipos que viene presentando novedades en el mercado de pases es Sporting Cristal. No solo en cuestión de refuerzos del exterior, sino también con salidas de algunos futbolistas que no renovaron contrato o que finalmente fueron cedidos a algún club.

Sporting Cristal se desprende de futbolista y ahora jugará en Liga 2

Tal es el caso de Adrián Beltrán, futbolista de 20 años que venía destacando en las divisiones menores de Sporting Cristal. Dado que tiene contrato con los celestes, la idea es que vaya potenciando su juego en otros equipos, por lo que se llegó a un acuerdo para cederlo a ADA Jaén de la Liga 2 2026.

Mediante las redes sociales del cuadro 'rimense', se pudo conocer la cesión de Adrián Beltrán por toda la temporada 2026. De esta manera, el pivote y mediocampista de la categoría 2005 tendrá un nuevo reto en la Liga 2 con el conjunto de Cajamarca. Sabe que el gran objetivo es ascender a Primera División, pero buscará en lo personal ser titular indiscutible con la escuadra de ADA Jaén.

"Préstamo por todo el 2026. ADA Jaén. ¡Con todo, Adrián!", informó Sporting Cristal a través de sus redes sociales.

Adrián Beltrán jugará cedido en ADA Jaén de la Liga 2.

Vale indicar, que Adrián Beltrán pertenece a Sporting Cristal desde la temporada 2024. De hecho, se optó por prestarlo todo el 2025 a Carlos Mannucci, en el que también tuvo la experiencia de afrontar la Liga 2. Sin embargo, ahora espera tener mayor rodaje con un equipo que estuvo entre los últimos candidatos para ascender a Primera.

Valor de mercado de Adrián Beltrán

Según el portal "Transfermarkt", Adrián Beltrán tiene un valor de mercado de 50 mil euros a sus 20 años de edad. Es el mejor registro que tiene el jugador en lo que va de su carrera profesional, por lo que espera seguir creciendo en estos equipos que necesitan de jóvenes promesas para conseguir los objetivos de cada temporada.