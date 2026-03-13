André Carrillo se rindió en elogios ante campeón con Sporting Cristal: "Me gusta mucho"

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que mejor representa al fútbol nacional debido a su trayectoria y copas obtenidas a lo largo de su carrera. Ahora, en medio de los entrenamientos con Corinthians, fue entrevistado y sorprendió al elogiar a jugador que salió campeón con Sporting Cristal: estamos hablando de Joao Grimaldo.

André Carrillo elogió a futbolista que salió campeón con Sporting Cristal

En conversación con el programa de YouTube llamado 'Benja Annum', Carrillo fue entrevistado sobre diversos temas que implican la selección peruana y su actualidad en Corinthians del Brasileirao.

Asimismo, el reconocido youtuber llamado Benjamin Annunziata consultó al volante peruano sobre qué jugador peruano le llama la atención y ve un futuro prometedor.

Video: Benja Annun

Para André Carrillo, Joao Grimaldo, campeón con Sporting Cristal, es uno de los mejores futbolistas peruanos que existen en la actualidad y, por lo tanto, le ve un buen futuro.

"Me gusta mucho, este último año ha sido un buen año de él. Hace un año y medio no estaba muy bien y ahora despegó. Está bien", afirmó la ‘Culebra’.

André Carrillo se rindió en elogios ante Joao Grimaldo, futbolista que salió campeón con Sporting Cristal

Joao Grimaldo fue campeón con Sporting Cristal

Joao Grimaldo logró su debut oficial en la primera división con Sporting Cristal en 2020 y tras un buen rendimiento en el club fue pieza del equipo que se coronó campeón ante Universitario de Deportes. Asimismo, desde entonces jugó en el cuadro cervecero hasta 2024 cuando logró migrar al extranjero.

La actualidad de Joao Grimaldo

Joao Grimaldo fue fichado por Sparta Praga a inicios del 2026 tras lograr un destacado rendimiento con Riga de Letonia al anotar cinco goles en 36 partidos y con ello salir campeones de la Copa del país europeo. Sus buenos partidos le han ayudado a consolidarse poco a poco en el club de República Checa y espera el llamado de la selección peruana.