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Universitario sacude el mercado y muestra interés en fichar a ex Alianza Lima: "Hambre de gloria"

Universitario planea una reestructuración en su plantel y se conoció que tiene en la mira a un destacado defensor con pasado en Alianza Lima para el Torneo Clausura.

Angel Curo
Universitario sacude el mercado y muestra interés en fichar a ex Alianza Lima
Universitario sacude el mercado y muestra interés en fichar a ex Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene la consigna de reforzarse de la mejor manera en este mercado para conformar un plantel competitivo y luchar por el tetracampeonato de la Liga 1. Los cremas ya comenzaron a dar salida a algunos jugadores y ahora se conoció que mostraron interés en fichar a un exjugador de Alianza Lima.

Caín Fara firmó contrato con Universitario hasta fin de temporada.

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Universitario muestra interés en fichar a ex Alianza Lima

La dirección deportiva de los merengues sabe que no puede equivocarse con los fichajes en este mercado, por lo que analiza meticulosamente cada operación. En ese contexto, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta reveló que están interesados en fichar a Nicolás Amasifuén.

Según lo indicado por el comunicador, Universitario ya ha sondeado al futbolista que destaca en las filas de CD Moquegua para evaluar su incorporación. No obstante, fue claro al indicar que tiene características que encajan en la 'U', principalmente porque tiene la ambición de destacar al máximo nivel.

"También han sondeado a Amasifuén en la 'U'. Cuando uno pregunta por características, dicen que al margen de los futbolístico es que lleguen con hambre de gloria. Porque los que se están yendo estaban muy aburguesados, Reyna y Ancajima estaban sin competencia, entonces eso están tratando de cambiar. La 'U' quiere más competencia interna", señaló.

En esa línea, Peralta sostuvo que la idea de Universitario era sumar variantes importantes a su plantel y generar competencia entre los titulares, pues consideraban que Paolo Reyna, quien jugaba por la banda izquierda, no la ofrecía.

Nicolás Amasifuen, Alianza Lima

Nicolás Amasifuen jugó principalmente con las menores de Alianza Lima.

Nicolás Amasifuén y su paso por Alianza Lima

Nicolás Amasifuén inició su carrera en las divisiones menores de Alianza Lima, donde mostró un gran rendimiento y, con el paso del tiempo, ascendió al primer equipo. En 2023 logró su ansiado debut, aunque nunca gozó de grandes oportunidades. Por ello, a mediados de 2025 concretó su salida del club con solo ocho partidos jugados y firmó por Cienciano, club dueño de su pase.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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