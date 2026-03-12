DT de Carabobo sorprende en conferencia elogiando a Sporting Cristal tras eliminación: "Historia"

Sporting Cristal logró la hazaña y, tras vencer a Carabobo en una agónica tanda de penales, volvió a poner su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras este resultado, el DT de la escuadra venezolana, Daniel Farías, sorprendió a todos los hinchas al rendirse en elogios ante la jerarquía de los rimenses.

DT de Carabobo elogió a Sporting Cristal tras eliminación en Copa Libertadores

Carabobo empezó con pie derecho el partido y se terminó yendo al descanso con un marcador a favor de 2-0. Sin embargo, en el segundo tiempo, Sporting Cristal logró mejorar su desempeño e igualó la serie para posteriormente imponerse en los penales.

Por ello, durante la conferencia de prensa, el técnico de Carabobo, Daniel Farías, recordó la derrota en Venezuela y señaló que se dio por un penal dudoso. Sin embargo, no dudó en recalcar que la eliminación era algo que podía pasar, ya que se enfrentaban a un rival con mucha historia y grandes elementos como los rimenses.

Video: Inka Digital TV

"En Venezuela hicimos un gran partido, de hecho el arquero de la jornada fue el de Cristal. Quizás terminamos perdiendo un partido que no merecíamos perder con una jugada dudosa. Sin embargo, nunca te sorprende un equipo grande como Cristal, muchos menos con los jugadores, historia y entrenador que tienen. Nos vamos con orgullo por la valentía que demostró este equipo fue gigantesca. Ganamos 3 partidos de 4 pero hoy quedamos eliminados", señaló el estratega.

Del mismo modo, lamentó que su equipo no pudo mantener la forma en el segundo tramo del partido, indicando la fatiga les terminó pasando factura. Asimismo, remarcó que tuvieron un gran partido y se marchan orgullosos pese al marcador.

"La idea era seguir insistiendo en el segundo tiempo, sobre todo porque Cristal se nos iba a venir encima. Lastimosamente, Berríos, que fue uno de nuestros jugadores más importantes, terminó fatigado y con los cambios terminamos maltrechos. Nos atrevimos, nos plantamos fuertes. Nos vamos con una sensación amarga porque quedamos eliminados, pero con un orgullo gigantesco", acotó.

Sporting Cristal integra el bombo 4 de la Copa Libertadores

La escuadra de La Florida puso su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y esperará al sorteo para conocer a sus rivales. Precisamente, Sporting Cristal integrará el Bombo 4 por lo que deberá enfrentar a complicados equipos, muchos candidatos al título. Incluso, tras haber llegado de la fase previa, es probable que termine alineado con Universitario.