- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Autuori desató la polémica tras indicar que Sporting Cristal no mereció clasificar: "Esto es..."
Paulo Autuori, director técnico de Sporting Cristal, habló sobre el rendimiento mostrado por su plantel en la Copa Libertadores.
Sporting Cristal clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar por penales a Carabobo de Venezuela en Matute. Sin embargo, lejos de mostrarse alegre, Paulo Autuori, director técnico de los celestes, sorprendió con una fuerte declaración sobre el rendimiento de sus pupilos. ¿Qué dijo el DT brasileño?
PUEDES VER: ¿Sporting Cristal y Universitario pueden enfrentarse en la Fase de Grupos de la Libertadores?
Pese a haber ganado 1-0 en la ida, en condición de visitante, en el Estadio Alejandro Villanueva los del Rímac sufrieron más de la cuenta y perdieron 2-1, por lo que se fueron hasta los penales para obtener su boleto a la siguiente instancia. Esto no le gustó al entrenador de la institución deportiva.
"Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo", indicó Paulo Autuori en conferencia de prensa post partido de Sporting Cristal.
Asimismo, el director técnico no dudó en señalar al verdadero culpable de lo sucedido en Matute. "El responsable por el equipo soy yo pero para el club es importante. Como he ha hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto", sentenció el brasileño.
Lo cierto es que, jugando bien o mal, ahora Sporting Cristal se debe preparar para la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes incluso pueden chocar con Universitario de Deportes dependiendo del sorteo que realizará la Conmebol dentro de una semana.
Sorteo de la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver
El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 11 de marzo en Luque, Paraguay, y desde las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás verlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90