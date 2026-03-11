Autuori desató la polémica tras indicar que Sporting Cristal no mereció clasificar: "Esto es..."

Sporting Cristal clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar por penales a Carabobo de Venezuela en Matute. Sin embargo, lejos de mostrarse alegre, Paulo Autuori, director técnico de los celestes, sorprendió con una fuerte declaración sobre el rendimiento de sus pupilos. ¿Qué dijo el DT brasileño?

Pese a haber ganado 1-0 en la ida, en condición de visitante, en el Estadio Alejandro Villanueva los del Rímac sufrieron más de la cuenta y perdieron 2-1, por lo que se fueron hasta los penales para obtener su boleto a la siguiente instancia. Esto no le gustó al entrenador de la institución deportiva.

"Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo", indicó Paulo Autuori en conferencia de prensa post partido de Sporting Cristal.

Asimismo, el director técnico no dudó en señalar al verdadero culpable de lo sucedido en Matute. "El responsable por el equipo soy yo pero para el club es importante. Como he ha hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto", sentenció el brasileño.

Lo cierto es que, jugando bien o mal, ahora Sporting Cristal se debe preparar para la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes incluso pueden chocar con Universitario de Deportes dependiendo del sorteo que realizará la Conmebol dentro de una semana.

Sorteo de la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 11 de marzo en Luque, Paraguay, y desde las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás verlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.