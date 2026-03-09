¡ALERTA en Maryland! Revelan VIDEO de cámara corporal: el impactante momento en que agentes disparan contra un hombre con un machete

Un nuevo video publicado por las autoridades de Maryland muestra con crudeza cómo se desarrolló un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en White Plains. Las imágenes, captadas por cámaras corporales de los agentes, registran el momento en que un hombre armado con un machete se enfrenta a la policía y termina abatido tras una peligrosa confrontación.

La grabación, que dura más de 11 minutos, contiene escenas extremadamente gráficas y ya forma parte de una investigación en curso sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes involucrados.

Video de cámara corporal muestra a policía de Maryland disparando a hombre con machete

De acuerdo con WMAR 2 News Baltimore, el incidente ocurrió cuando Demarcus Irish, de 36 años y residente de Clinton, atacó con un machete al sargento Andrew Coulby, de la Oficina del Sheriff del condado de Charles.

Las imágenes muestran el momento en que el sospechoso se acerca de manera agresiva al agente, lo que provoca una rápida reacción policial. Tanto Coulby como el ayudante de primera clase Brennan Kunz abrieron fuego durante el enfrentamiento. Según informó WMAR 2 News Baltimore, ambos oficiales dispararon sus armas y el hombre murió en la escena tras el ataque.

Sospechoso abatido llevaba chaleco antibalas y tenía orden de arresto

Después del tiroteo, los agentes se acercaron para prestar ayuda y revisar al sospechoso. En ese momento descubrieron que Irish llevaba un chaleco antibalas debajo de la ropa. El reporte citado por WMAR 2 News Baltimore también indica que el hombre estaba siendo buscado mediante una orden de arresto relacionada con un caso de violencia doméstica activo al momento del incidente.

Actualmente, la Oficina del Fiscal General de Maryland mantiene abierta una investigación para determinar si el uso de la fuerza por parte de los oficiales fue justificado, mientras el video sigue generando debate público por la violencia del enfrentamiento registrado por las cámaras corporales.