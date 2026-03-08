Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario en Andahuaylas: "Nos metieron el..."

Universitario perdió de forma inesperada por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, resultado con el que los ‘Guerreros’ se vuelven líderes absolutos del Torneo Apertura y los merengues pueden complicar su situación dependiendo cómo termine la jornada. En ese sentido, Javier Rabanal decidió pronunciarse con total sinceridad.

Si Alianza Lima derrota a Melgar le sacará cinco puntos de ventaja a los cremas en la tabla de posiciones de la Liga 1, por lo que el elenco merengue se encuentra preocupado. Por ello, su director técnico salió a dar la cara y defendió a sus pupilos, asegurando que no jugaron un mal partido.

“Dominamos prácticamente todo el partido. Cada equipo jugó con su arma que más se le acerca a la victoria. No hemos estado finos. Después de empatar, justo nos metieron el segundo gol. Aquí jugamos siempre a ganar”, indicó Javier Rabanal en conferencia de prensa post derrota de Universitario en el Torneo Apertura 2026.

“Nos ha tocado salidas muy complicadas: Cusco, contra Sporting Cristal y aquí. Me parece un equipo muy completo (Los Chankas) y complicado. Hay que respetar a Los Chankas. El resultado me parece un poco exagerado”, agregó el director técnico merengue, resaltando la calidad de jugadores y el nivel que tienen los de Andahuaylas.

Williams Riveros habló tras derrota de Universitario

El central paraguayo anotó el empate transitorio que emocionó a los hinchas de Universitario, y al final del encuentro fue entrevistado brevemente por L1 MAX para que de su opinión como voz autorizada acerca de lo que fue el partido en condición de visitante por la Liga 1.

“Nos está costando un poquito entender lo que pide el profesor, pero es un proceso. La mayor diferencia es jugar desde atrás y darle un respiro a los delanteros para no jugar siempre largo. A la hinchada le pido que esté tranquila”, indicó.