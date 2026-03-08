- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Campeón con Universitario se refirió a Ferrari tras derrota ante Chankas: "Nos malacostumbraste"
Campeón con Universitario no se guardó nada y salió al frente para dar un rotundo comentario sobre la buena campaña de Jean Ferrari en el cuadro merengue en medio de la derrota ante Los Chankas.
Universitario de Deportes sufrió su primera derrota del 2026 al perder 3-1 ante Los Chankas en la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras este resultado, Miguel Torres, exjugador y campeón con el equipo crema, salió a recordar y destacar la buena gestión de Jean Ferrari en la administración del club.
PUEDES VER: Riveros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Rabanal en Universitario: "Es un..."
Campeón con Universitario dio fuerte comentario sobre Jean Ferrari tras derrota ante Los Chankas: "Nos malacostumbraste"
Miguel Torres Quintana utilizó su red social X (antes Twitter) para dar un claro mensaje luego de la derrota de Universitario ante Los Chankas, alegando que Ferrari malacostumbró mal a los hinchas merengues de ganar siempre.
Miguel Torres utilizó su X para hablar sobre Jean Ferrari tras la derrota de Universitario ante Los Chankas.
"Jean, hermano, nos acostumbraste mal. Con el tiempo, valoramos aún más todo lo que hiciste por el club. Formaste parte de una etapa que nos enseñó a competir con carácter, a no conformarnos y a creer que siempre se podía aspirar a más. Sigamos luchando. ¡Y dale U!", afirmó.
Asimismo, dejó en claro que durante la gestión administrativa de Jean Ferrari, el elenco crema siempre buscaba competir para conseguir títulos nacionales, algo que no se está notando del todo. Sin embargo, omitió todo lo mencionado anteriormente para afirmar que todavía siguen en competencia.
Miguel Torres recordó y elogió la gestión administrativa de Jean Ferrari tras derrota de Universitario ante Los Chankas.
Jean Ferrari fue administrador y campeón con Universitario
Jean Ferrari llegó a Universitario de Deportes en 2021 y, tras 5 años como administrador temporal, logró salir campeón en tres ocasiones: en 2023, 2024 y 2025. En julio del mismo año del tricampeonato, presentó su renuncia de manera formal, dejando su puesto a Franco Velazco.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90