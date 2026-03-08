Ayarza, héroe de Los Chankas, reveló su verdadero objetivo tras ganarle a la U: “Trabajando para…”

Abdiel Ayarza fue el jugador que revolucionó el partido entre Universitario de Deportes y Los Chankas, pues fue el autor del 2-1 que puso por delante a ‘Los Guerreros’. Esto tras ingresar de cambio al minuto 70.

Tras el encuentro, que terminó 3-1, correspondiente a la fecha seis del Torneo Apertura, en conversación con L1 Max, el jugador de 33 años fue consultado sobre el rival y cómo se sintió al enfrentar al plantel dirigido por Javier Rabanal, además de quedarse con los tres puntos que los colocan primeros en la tabla de posiciones.

"Bueno, estamos buscando jugar aquí en la Liga de Perú con mi regreso. Estoy trabajando para conseguir minutos y, bueno, se dieron los cambios. Esperemos seguir trabajando para siempre estar en una opción del profe en el equipo de Los Chankas", comenzó diciendo.

Abdiel Ayarza y su verdadero objetivo tras ganarle a la ‘U’

El delantero expresó su deseo de ser convocado a la selección de Panamá para disputar el Mundial de Norteamérica 2026. Además, aseguró que continuará luchando por convertirse en el máximo goleador del campeonato peruano.

'“Estoy trabajando para eso, para conseguir un poquito más, trabajar un poquito más para llegar a la selección de Panamá de nuevo con lo que me ha pasado de la lesión, y espero seguir haciendo los goles aquí en los Chankas y en la Liga de Perú”, fueron las palabras del panameño.

Próximo partido de Los Chankas

Tras hacer la tarea venciendo a Universitario, Los Chankas deberán visitar a Juan Pablo II por la fecha siete del Torneo Apertura este sábado 14 de marzo.