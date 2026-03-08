Riveros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Rabanal en Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes sufrió su primera derrota en el 2026 al caer 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, en la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Posteriormente, Williams Riveros fue consultado sobre el nuevo estilo de juego que está implementando el técnico Javier Rabanal en el equipo merengue. Ante esta pregunta, el defensor paraguayo dio un contundente comentario.

"Nos está costando un poquito entender lo que pide el profesor, pero es un proceso. La mayor diferencia es jugar desde atrás y darle un respiro a los delanteros para no jugar siempre largo. A la hinchada le pido que esté tranquila", mencionó el defensor.

Video: L1MAX

