Riveros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Rabanal en Universitario: "Es un..."
Williams Riveros no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre el nuevo estilo de juego que implementa Javier Rabanal en Universitario tras perder 3-1 ante Los Chankas.
Universitario de Deportes sufrió su primera derrota en el 2026 al caer 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, en la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Posteriormente, Williams Riveros fue consultado sobre el nuevo estilo de juego que está implementando el técnico Javier Rabanal en el equipo merengue. Ante esta pregunta, el defensor paraguayo dio un contundente comentario.
Williams Riveros dio fuerte comentario sobre Javier Rabanal y su cambio de juego en Universitario tras perder ante Los Chankas
"Nos está costando un poquito entender lo que pide el profesor, pero es un proceso. La mayor diferencia es jugar desde atrás y darle un respiro a los delanteros para no jugar siempre largo. A la hinchada le pido que esté tranquila", mencionó el defensor.
Video: L1MAX
NOTICIA EN DESARROLLO...
