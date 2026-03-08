- Hoy:
¡No duró nada el empate! Abdiel Ayarza pone nuevamente en ventaja a Los Chankas frente a la 'U'
Pocos minutos después de que Universitario empatara el marcador, Abdiel Ayarza apareció y puso el 2-1.
Los Chankas recibieron la visita de Universitario de Deportes por la fecha seis del Torneo Apertura de la Liga 1. El conjunto crema logró empatar el encuentro gracias a un gol de Williams Riveros, que puso el 1-1 en el marcador al minuto 65, a pesar del subidón anímico que presentó la ‘U’ tras el gol.
A los 71 minutos, Abdiel Ayarza volvió a poner en ventaja a Los Chankas tras una buena jugada por la banda de Marlon Torres, quien envió un fuerte pase al centro del área para que Ayarza conectara el balón y pusiera el 2-1 en el marcador.
Así celebró Abdiel Ayarza. Foto: L1 Max
Así fue el de Abdiel Ayarza para poner en ventaja a Los Chankas
Tras el gol, el jugador panameño tuvo una graciosa celebración al subirse a un camión que se encontraba dentro del estadio. Cabe señalar que con este gol, Ayarza ya registra 4 tantos en esta temporada.
PUEDES VER: ¡Locura en Andahuaylas! Gol de Franco Torres para el 1-0 de Chankas a Universitario - VIDEO
¿Cómo quedaron Los Chankas vs Universitario?
El encuentro entre Universitario vs Los Chankas por la fecha seis del Torneo Apertura terminó 3-1 a favor del conjunto local. Los dirigidos por Javier Rabanal no pudieron con los de Andahuaylas en la altura.
Tabla de posición del Torneo Apertura
Con este resultado, ‘Los Guerreros’ se colocan punteros en la tabla de posiciones.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|6
|5
|14
|2. UTC
|6
|4
|13
|3. Alianza Lima
|5
|4
|13
|4. Universitario
|6
|2
|11
|5. Juan Pablo II
|6
|-4
|10
|6. Melgar
|5
|4
|9
|7. Sporting Cristal
|6
|2
|8
|8. Cienciano
|5
|3
|7
|9. Sport Huancayo
|6
|0
|7
|10. Cusco FC
|6
|0
|7
|11. Comerciantes Unidos
|6
|-1
|7
|12. CD Moquegua
|6
|-4
|7
|13. Alianza Atlético
|6
|-2
|6
|14. Sport Boys
|6
|-2
|5
|15. FC Cajamarca
|6
|-2
|5
|6
|-2
|5
|17. ADT
|6
|-3
|5
|18. Atlético Grau
|6
|-5
|4
