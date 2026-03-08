0
Universitario vs Chankas por Liga 1
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura
Gol de Los Chankas para el 1-0 a Universitario por Liga 1 2026. | Foto: L1 MAX

¡Locura en Andahuaylas! Gol de Franco Torres para el 1-0 de Chankas a Universitario - VIDEO

Sobre los cinco minutos del arranque del partido, Chankas abre el marcador sobre Universitario con una gran definición de Franco Torres para el 1-0 en Andahuaylas.

Diego Medina
