UTC se quedó con 10 ante Alianza Lima tras expulsión de Arce por violenta entrada a Huamán - VIDEO
Luis Arce se fue expulsado en UTC ante Alianza Lima por una durísima falta contra Marco Huamán, quien terminó muy adolorido en el partido de la Liga 1.
¡Polémica! Sanguinetti anotó el 1-0 de Sport Huancayo a Sporting Cristal, pero el VAR cobró offside
Leandro Sosa reventó la portería de Romero y descuenta para Sporting Cristal - VIDEO
VAR anuló golazo de Marco Huamán que era el 2-0 de Alianza Lima sobre Boys - VIDEO
¡Sigue en racha! Felipe Vizeu y su golazo de chalaca para el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II
¿El gol del Apertura 2026? Hernán Barcos y su genial anotación para el 1-0 de FC Cajamarca - VIDEO
¡Sentenciado! Bordacahar liquida a Sporting Cristal y anota un golazo para el 1-2 de Melgar
¡Apareció el '9'! Felipe Vizeu se sacó la sal y firmó el 1-1 de Sporting Cristal ante Melgar - VIDEO
¡Silenció el Gallardo! Bernardo Cuesta sorprende a Sporting Cristal y anota el 1-0 de Melgar
