UTC se quedó con 10 ante Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.

UTC se quedó con 10 ante Alianza Lima tras expulsión de Arce por violenta entrada a Huamán - VIDEO

Luis Arce se fue expulsado en UTC ante Alianza Lima por una durísima falta contra Marco Huamán, quien terminó muy adolorido en el partido de la Liga 1.

Francisco Esteves
