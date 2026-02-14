Felipe Vizeu marcó el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II en Chongoyape | Composición: Líbero

¡Sigue en racha! Felipe Vizeu y su golazo de chalaca para el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II

El delantero brasileño demostró que atraviesa un buen momento goleador, y sobre los 9 minutos del partido puso el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.