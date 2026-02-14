- Hoy:
¡Sigue en racha! Felipe Vizeu y su golazo de chalaca para el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II
El delantero brasileño demostró que atraviesa un buen momento goleador, y sobre los 9 minutos del partido puso el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.
¡Sentenciado! Bordacahar liquida a Sporting Cristal y anota un golazo para el 1-2 de Melgar
¡Apareció el '9'! Felipe Vizeu se sacó la sal y firmó el 1-1 de Sporting Cristal ante Melgar - VIDEO
¡Silenció el Gallardo! Bernardo Cuesta sorprende a Sporting Cristal y anota el 1-0 de Melgar
¡Debut goleador! Jeriel De Santis anotó el 2-0 en su estreno con Melgar en Arequipa
Arley Rodríguez, ex Alianza Lima, anotó un golazo para el 2-1 de FC Cajamarca sobre Juan Pablo II
¡Frotó la lámpara! Christian Cueva firmó el 1-1 de Juan Pablo II ante FC Cajamarca - VIDEO
¡Apoteósico! Hernán Barcos deslumbra con magnífica anotación para el 1-0 de FC Cajamarca - VIDEO
Jorge Fossati llora de emoción tras ser elegido el mejor DT de la Liga 1: "Los quiero mucho"
