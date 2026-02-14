DT de 2 de Mayo a punto de hacer historia por eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores

Esta semana fue fatídica para el fútbol peruano, ya que uno de sus clubes más grandes e importantes, como lo es Alianza Lima, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 a manos de un equipo menor como 2 de Mayo. En ese sentido, resulta que su director técnico, Eduardo Ledesma, puede hacer historia totalmente ahora que enfrente a Sporting Cristal por la segunda fase del campeonato internacional.

¿Por qué Eduardo Ledesma hará historia?

Y es que el entrenador paraguayo eliminó a Universitario de Deportes del torneo más importante de la Conmebol en el 2017, cuando era futbolista del Deportivo Capiatá. En aquella ocasión ambos atravesaban la ronda preliminar y en la ida los cremas habían vencido 3-1, por lo que eran claros favoritos para llevarse la llave, pero en el Estadio Monumental el rival goleó 3-0 y se dio el recordado 'Capiatazo'.

Ahora, en la presente edición de la Copa Libertadores, Eduardo Ledesma borró a Alianza Lima de la competencia con 2 de Mayo gracias a su triunfo 1-0 en Paraguay y el empate 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que ya ha logrado derribar a los dos clubes más importantes del fútbol peruano. No obstante, le falta el tercero que también cuenta con renombre internacional.

Por ello, en las próximas semanas el entrenador paraguayo puede terminar de hacer historia si logra abatir a Sporting Cristal y clasificar a la Fase 3 de la justa continental. Recordemos que son duelos a ida y vuelta, por lo que el DT tiene chances de complicar a los celestes con 2 de Mayo y seguir avanzando en el torneo Conmebol.

De esta forma, Eduardo Ledesma hará récord absoluto porque estaría eliminando a Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, los tres clubes más grandes del Perú. Claro, los del Rímac tienen la misión de evitar ello y vengar tanto a cremas como blanquiazules, borrando al director técnico de la Copa Libertadores.