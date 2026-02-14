Delantero dejó Alianza Lima y ahora sorprende elogiando a mítico club de Liga 1: "Equipo grande"

Alianza Lima afrontó varias salidas para esta temporada, en medio de la reestructuración que vivió el equipo. Precisamente, uno de los jugadores que dejó el club ante la falta de oportunidades fue Matías Succar, quien fue cedido a Cienciano y vienen sumando minutos en la Liga 1 2026. El delantero jugó en la derrota del 'Papá' por 2-1 ante Universitario, pero no dudó en destacar a su nuevo equipo.

Delantero dejó Alianza Lima y ahora elgoia a mítico club de Liga 1

En el inicio de la fecha 3, Cienciano no logró puntuar ante Universitario en el Estadio Monumental, pese a que tuvieron ocasiones claras de obtener un mejor resultado. Por ello, luego del encuentro, Matías Succar salió al frente y declaró ante la prensa luego de que el cuadro imperial sufriera su segunda derrota del año.

Ante las cámaras de 'L1 MAX', el exatacante blanquiazul lamentó la derrota del 'Papá', club a que considera como uno de los grandes del fútbol peruano. En esa línea, destacó a sus compañeros señalando que poseen una gran jerarquía, la misma que les permitió jugar en destacado equipos.

Video: L1 MAX

"Cienciano es un equipo grande, con mucha jerarquía, con jugadores que han actuado en el exterior y en clubes importantes. Lo demostramos, pero lamentablemente no pudimos llevarnos nada", remarcó el atacante.

Del mismo modo, Succar lamentó que no pudieran concretar las ocasiones que tuvieras y señaló que se marchan con un gran fastidio por la derrota. "Pienso que hicimos un buen partido a lo largo de los 90 minutos. Generamos muchas ocasiones de gol, pero lamentablemente nos vamos con las manos vacías y eso nos deja con mucha bronca", expresó.

Matías Succar analizó su presente con Cienciano

Por otro lado, Matías Succar analizó su rendimiento luego de haber dejado las filas de Alianza Lima y remarcó que cada día va encontrándose en un mejor nivel. "Cada vez me siento mejor. En el partido anterior marqué y ahora jugué 45 minutos, donde me sentí bastante bien. Hay que seguir trabajando: esto recién comienza, queda mucho camino y apuntamos a conseguir cosas importantes", finalizó.

¿Cómo le fue a Matías Succar con Alianza Lima?

Succar tuvo un paupérrimo desempeño en las filas de Alianza Lima. Con los íntimos jugó 32 partidos, la gran mayoría como suplentes, pero no consiguió marcar la diferencia, quedándose sin marcar goles ni brindar asistencias. Por ello, el club decidió darle salida en condición de préstamo, pero se prevé que retorne para 2027.