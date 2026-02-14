Álex Valera dio rotundo calificativo sobre Sekou Gassama tras estreno con Universitario: "Es muy..."

Con goles de Álex Valera y Jairo Concha, Universitario de Deportes se hizo fuerte de local y derrotó 2-1 a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Este partido también marcó el anhelado debut del futbolista senegalés-español Sekou Gassama, por ello, al término del compromiso, el '20' del equipo crema dejó un categórico comentario.

Álex Valera dio firme calificativo a Sekou Gassama tras debut con Universitario

En una entrevista para Jax Latin Media, Valera brindó sus impresiones del estreno oficial del ariete extranjero con camiseta de la 'U', y no ocultó su emoción de que haya recibido una importante ovación de la hinchada. Del mismo modo, lo calificó como un atacante "muy fuerte" y precisó que cuando tenga la oportunidad de anotar, dará muchas alegrías al pueblo crema.

Sekou Gassama hizo su estreno oficial con camiseta de Universitario/Foto: X

"Me alegró mucho que la gente lo apoye, para nosotros es un compañero muy importante, es muy fuerte. Sobretodo el día que le pongan una pelota en la cabeza yo se que la va a mandar a guardar", manifestó.

(Video: Jax Latin Media)

Álex Valera y su objetivo con Universitario este 2026

A su vez, el 'Cholo' evidenció su satisfacción de seguir on-fire, y aseguró que uno de los sus objetivos es mantenerse así para entrar a la historia del club. "Bien, feliz, contento para mí es muy necesario anotar, siempre lo he dicho, pero sobretodo que el equipo saque un buen resultado. Mi meta está clara de seguir marcando y sumando en la tabla de goleadores. Aquí en este equipo no se da ningún cachito, todos están al 100% y el que pestañea un ratito, chau, cuídate", añadió.

Consultado sobre el entrenador español, Javier Rabanal, Álex Valera respondió que poco a poco vienen acoplando a su ritmo de trabajo, pero siempre buscarán mejorar. "Sí estamos adaptándonos, es la fecha 3, pero falta un montón, día a día tratamos de resolver errores que hacemos el partido pasado, pero esto es fútbol y a veces nos equivocamos de nuevo pero así tratamos de sacar adelante los partidos", agregó.

Álex Valera se pronunció sobre blooper de Diego Romero

Finalmente, el delantero peruano habló sobre el blooper del portero Diego Romero y aclaró que pese al fallo, el grupo le dio todo el respaldo. "Sí, lo abracé, le dije ya está. En estos momentos hay que apoyarlo, porque todos nos equivocamos, mientras estemos unidos vamos a estar bien", sentenció.